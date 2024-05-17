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Где в Алматы появится новый сквер

В Алматы появится новый сквер, фото - Новости Zakon.kz от 17.05.2024 09:11 Фото: пресс-служба акимата Алматы
Глава Алматы Ерболат Досаев по просьбе местных жителей поручил взамен сносимых ветхих объектов в районе улиц Райымбека – Сейфуллина - Торекулова – Муратбаева создать новое общественное пространство. Об этом 17 мая 2024 года Zakon.kz рассказали в пресс-службе акимата.

В распространяемом сообщении сказано, что инвестор уже выполнил снос двух ветхих жилых домов по проспекту Сейфуллина, а также снос бывшего здания СИЗО.

"В рамках социальной ответственности инвестор за свой счет обустроит новый сквер площадью 0,30 га, на пересечении проспекта Сейфуллина и улицы Маметовой", – подчеркнули в ведомстве.

Аким Алмалинского района Арман Шамшин уточнил, что на данный момент на участке, где появится сквер, управлением земельных отношений города выкуплена недвижимость у 16 собственников из 35.

В Алматы появится новый сквер, фото - Новости Zakon.kz от 17.05.2024 09:11

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Строительные работы намечены на октябрь 2024 года, после того как недвижимое имущество будет выкуплено у всех собственников.

В акимате напомнили, что в Алматы будет проведена реконструкция набережных вдоль русел рек Есентай, Улкен Алматы. Также планируется благоустройство пешеходной зоны по ул. Пушкина от ул. Гоголя до пр. Райымбек батыра протяженностью 1,1 км.

4 мая сообщалось, что один из излюбленных для прогулок сквер Алии Молдагуловой и Маншук Маметовой в Алматы больше года остается запущенным. Все дело в затянувшейся реконструкции.

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