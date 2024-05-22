Казахстан поднялся на 14 позиций в мировом рейтинге туризма

Казахстан улучшил позиции в мировом рейтинге туризма – республика поднялась с 66-го места на 52-е. Об этом сегодня, 22 мая 2024 года, заявили в Министерстве туризма и спорта (МТС) РК, сообщает Zakon.kz.

Наша страна поднялась на 14 позиций.

"Казахстан занял 52-е место из 119 в списке туристических направлений, согласно индексу Всемирного экономического форума (World Economic Forum) о развитии путешествий и туризма. Отметим, что в предыдущем рейтинге Казахстан занимал 66 место среди 117 стран". Пресс-служба МТС РК

Самые высокие оценки Казахстан получил по категориям:

ценовая конкурентоспособность (2-е место),

социально-экономический эффект от туризма (5-е),

здравоохранение и гигиена (23-е),

природные (30-е) и культурные ресурсы (48-е),

человеческий капитал и рынок труда (43-е),

туристская инфраструктура и сервис (47-е).

"Казахстан стал страной с самым высоким показателем в Центральной Азии, обогнав такие страны, как Азербайджан (56-е), Узбекистан (78-е), Кыргызстан (102-е)". Пресс-служба МТС РК

Как отметил министр туризма и спорта Ермек Маржикпаев, с каждым днем Казахстан все увереннее утверждает свою позицию на мировой туристической карте.

"Наше стремление к качественному развитию индустрии туризма отражено в улучшении рейтинга по различным критериям, включая ценовую конкурентоспособность, качество сервиса и социально-экономический эффект. Это важный шаг в направлении создания благоприятной среды для развития туризма в нашей стране". Ермек Маржикпаев

Ранее в Минтуризма и спорта Казахстана назвали топ-4 курорта страны. Подробнее об этом по ссылке.