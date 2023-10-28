Казахстан поднялся в рейтинге УЕФА

Сборная Казахстана в клубном рейтинге УЕФА поднялась на 33-е место, сообщает Zakon.kz.

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26 октября столичный коллектив в третьем туре на выезде обыграл косовский "Балкани" со счетом 2:1, эта победа принесла команде рост в турнирной таблице Союза европейских футбольных ассоциаций, передает Sports.kz.

Согласно обновленным данным, казахстанская сборная поднялась на одну позицию и заняла 33-е место в общем рейтинге команд. На данный момент у Казахстана 11.250 балла.

Накануне главный тренер казахстанского футбольного клуба "Астана" Григорий Бабаян высказался о первом успехе на групповой стадии Лиги конференций УЕФА в нынешнем сезоне. Победа, по его словам, была нелегкой.

26 октября столичный клуб одержал победу в матче третьего тура группового этапа Лиги конференций, обыграв косовский "Балкани" со счетом 2:1.