Уголовную ответственность за оказание интим-услуг через интернет хотят ввести в Казахстане

Депутаты Мажилиса на пленарном заседании 22 мая 2024 года приняли во втором чтении законопроект "О противодействии торговле людьми в Республике Казахстан". Так, будет введена уголовная ответственность за организацию сексуальных услуг через интернет, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Депутат Мажилиса Парламента РК Марат Башимов подчеркнул, что отдельного закона о противодействии торговле людьми, как того требуют международные договоры в области прав человека, в Казахстане не было, поэтому его разработка обусловлена необходимостью совершенствования нашего законодательства с учетом международного права.

По его словам, основным законопроектом предусматривается определение ее организационно-правовых основ:

как установление уполномоченных органов в сфере противодействия торговле людьми, их прав и обязанностей, приведение определений в соответствие с международными стандартами,

введение новых понятий, субъектов противодействия торговле людьми и их компетенции, внедрение оценки рисков в целях выявления проблем в этой сфере.

"Четко обозначено международное понятие "потенциальная жертва торговли людьми" – это все те, кто находится в уязвимом положении и может стать объектом насилия или эксплуатации вследствие материальной, психологической или иной зависимости, несовершеннолетнего или престарелого возраста, сиротства или безнадзорности, беременности, инвалидности, психического и иного заболевания, злоупотребления наркотическими, алкогольными или психотропными веществами, безработицы, недокументированности, бездомности, а также неурегулированного миграционного статуса", – дополнил Марат Башимов.

Он отметил, что отдельная глава посвящена более эффективной защите прав несовершеннолетних как наиболее уязвимой категории и усилению профилактической работы.

"Законопроектом предусматривается введение административной ответственности за несообщение должностными лицами медицинских организаций и организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, о факте оставления новорожденного", – сказал Марат Башимов.

Мажилисмен рассказал, что в ходе работы депутатами внесено порядка 100 поправок. В частности, внесены поправки касательно оказания содействия иностранным жертвам торговли людьми по возвращению в свою страну в рамках предоставления предоставления специальных социальных услуг.

"В связи с тем, что проблема торговли людьми является многогранной и выходит за пределы компетенции двух государственных органов МВД и Минтруда, представленных в законопроекте, в целях обеспечения должного межведомственного взаимодействия депутатами предлагается также предусмотреть четкие компетенции других госсорганов. Такой комплексный подход и совместные усилия позволят значительно уменьшить категорию этих преступлений и противодействовать торговле людьми", – озвучил Марат Башимов.

Он подчеркнул, что сегодня появляются новые разновидности торговли людьми – например, торговцы действуют через социальные сети, ненавязчиво используя рекламу в своих целях.

"Для предупреждения таких преступлений вносятся также изменения в другие нормативные акты. Вводится уголовная ответственность за организацию сексуальных услуг через интернет. Понятие "эксплуатация человека" приводится в соответствие с международными конвенциями в части расширения способов принуждения", – резюмировал Марат Башимов.

Законопроект и сопутствующие документы были приняты депутатами и направлены на рассмотрение в Сенат.

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