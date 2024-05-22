Как грибы после дождя: депутат заявил, что вся уличная торговля в Алматы незаконна

Фракция партии Respublica обратила внимание на вопрос процветающей уличной торговли в Казахстане. По мнению депутатов, сейчас это направление не регулируется должным образом, сообщает корреспондент Zakon.kz.

С соответствующим запросом депутаты обратились к заместителю премьер-министра Серику Жумангарину, акимам областей и городов, председателю Агентства по противодействию коррупции Асхату Жумагали.



Депутат Айтуар Кошмамбетов рассказал, что с началом теплого сезона в партию Respublica начали обращаться представители микробизнеса с просьбой оказать содействие в получении точек под киоски, торговые павильоны и автолавки.



"Изучив данный вопрос, мы пришли к удручающим выводам. Министерство торговли и интеграции, а также местные исполнительные органы пустили вопрос на самотек. Сейчас это направление не регулируется должным образом и находится в зоне коррупционных рисков", – отметил Айтуар Кошмамбетов.

Он напомнил, что осуществление розничной торговли вне мест, установленных местными исполнительными органами, запрещается законом. А по данным Министерства торговли и интеграции, места для торговли определены и утверждены только в трети регионов страны.

"Вся уличная торговля в крупнейшем мегаполисе страны – Алматы – осуществляется вне закона. По данным акиматов, в стране всего 2741 нестационарный торговый объект. Только пройдясь по улицам Астаны, мы выявили больше 1500 киосков", – добавил Айтуар Кошмамбетов.

Между тем в Казахстане за последние пять лет провели всего 39 конкурсов на выделение мест для размещения нестационарных торговых объектов. В Алматы, Атырауской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Жетысуской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Кызылординской, Павлодарской и Северно-Казахстанской областях такие конкурсы вовсе не проводились.

"Каким образом предоставлены земельные участки под киоски без конкурсов – большой вопрос. Также у отраслевого министерства нет точных данных о количестве занятых и уплаченных налогах с нестационарных объектов торговли", – считает мажилисмен Айтуар Кошмамбетов.

По его словам, розничная торговля остается лидером теневой экономики страны. С попустительства акиматов, без внимания министерства и при патронаже отдельных чиновников уличная торговля сейчас регулируется негласными коррупционными путями.

"Как грибы после дождя весной появились новые киоски на автобусных остановках, в парках, скверах, вдоль оживленных улиц. Удивляет, как незаконным точкам удается избежать контроля со стороны земельных, пожарных и санитарных инспекций, а также полиции. При этом законным путем получить землю под торговлю практически невозможно", – возмутился депутат.

В связи с изложенным фракция Respublica предлагает:

Министерству торговли и интеграции разработать правила выделения мест для нестационарных объектов торговли;

местным исполнительным органам совместно с органами внутренних дел навести порядок в части уличной торговли во всех регионах, определить и утвердить места и маршруты размещения нестационарных торговых объектов;

Агентству по противодействию коррупции провести проверку деятельности уполномоченных органов по вопросу незаконного размещения нестационарных объектов. Привлечь должностные лица к установленной законом ответственности.

В 2023 году мы написали материал о том, почему стихийная торговля в Алматы остается непобедимой. Подробнее – по ссылке.

