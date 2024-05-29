Зарабатывают миллиарды на чужих бедах: депутат рассказала о мошенниках с ящиками для пожертвований

Депутаты от фракции партии Respublica просят министра культуры и информации Аиду Балаеву взять на контроль деятельность благотворительных и волонтерских организаций, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По словам депутата Мажилиса Динары Наумовой, в стране действует множество благотворительных и волонтерских организаций, готовых оказывать помощь нуждающимся с преданностью и эффективностью. Однако их заслуженную репутацию подрывают мошенники, злоупотребляющие доверием общества и преследующие лишь личную выгоду.

"Согласно данным Агентства по финансовому мониторингу, за март текущего года 138 банковских карт были вовлечены в сомнительные сборы на различные цели, а свои деньги на псевдопомощь направили свыше 660 тыс. казахстанцев. Сумма сборов составила 6 млрд тенге, из которых 2 млрд имеют признаки мошенничества. Как правило, злоумышленники используют собранные средства на покупку различного имущества, бытовые нужды, ставки в букмекерских конторах, аренду роскошных апартаментов за границей и прочие", – рассказала Динара Наумова.

Она подчеркнула, что это лишь официальные данные, реальное количество невыявленных случаев мошенничества может быть значительно выше.

Вместе с тем сейчас на различных платформах наблюдается увеличение обращений о помощи. Однако с этим ростом возникают опасения относительно деятельности мошенников, которые злоупотребляют добрыми намерениями общества.

"Эти лица применяют разнообразные методы, чтобы воспользоваться состраданием и готовностью помочь. Важно также отметить, что невозможность достоверной проверки ящиков для пожертвований усложняет контроль за использованием средств. Это может привести к нецелевому расходованию средств и затруднить достижение целей благотворительных усилий", – добавила депутат Динара Наумова.

Мажилисвумен отметила, что при нарастающем положительном отношении к благотворительной деятельности в обществе возникает такая серьезная проблема, как отсутствие единого регулирующего органа, а также культуры прозрачности и отчетности. Создает несправедливость и отсутствие единой платформы, где можно контролировать и получать достоверную информацию о деятельности благотворителей и получателей помощи.

"Более того, необходимо отметить недостаточное законодательное регулирование в данной сфере, что в конечном итоге приводит к тому, что многие важные аспекты работы тех, кто привержен делу благотворительности, остаются в тени. Для обеспечения защиты доброго имени и деятельности благотворительных организаций и волонтеров необходимо рассмотреть принятие соответствующих мер, направленных на предотвращение недобросовестных действий", – считает Динара Наумова.

В этом контексте депутаты от фракции партии Respublica предлагают:

Усовершенствовать правовое регулирование в области благотворительности с внесением соответствующих изменений и дополнений в законодательные акты. Создать единый регулятивный орган, который будет координировать деятельность благотворительных организаций, устанавливать единые стандарты регулирования и гарантировать прозрачность использования благотворительных средств. Открыть единую онлайн-платформу, обеспечивающую доступность и достоверность информации о благотворительных организациях и их деятельности.

Ранее казахстанцы усомнились в волонтерах с коробками в автобусах, собирающих пожертвования для детей с инвалидностью.