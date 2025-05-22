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Общество

О новом виде мошенничества предупреждают казахстанцев

телефон со словом привет на столе, фото - Новости Zakon.kz от 22.05.2025 09:20 Фото: pexels
Казахстанцев 22 мая 2025 года предупредили о новом виде мошенничества – фейковый военкомат, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Telegram-канал о мошенниках aqparat saqshysy, мошенники массово рассылают письма, SMS и сообщения в мессенджерах якобы от военкоматов.

Сообщения обычно содержат такие угрожающие тезисы:

  • "Вы обязаны явиться в военкомат по повестке!"
  • "Вы уклоняетесь от воинской службы!"
  • "Перейдите по ссылке, чтобы подтвердить свои данные и избежать штрафа".

На самом же деле:

1. Ссылка ведет на фишинговый сайт. Там вы вводите свои паспортные данные, которые потом продают в даркнете.

2. Или загружается вирус, который ворует пароли и банковские данные.

3. А иногда вам прямо звонят и под угрозой "уголовной ответственности" требуют перевести деньги.

"Военкомат никогда не рассылает повестки по WhatsApp, Telegram или email", – пишут авторы.

Ранее стало известно, что в Алматы жертвами мошенников стали люди, желающие выучить английский язык и преподаватели языкового центра.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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