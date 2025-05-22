О новом виде мошенничества предупреждают казахстанцев

Казахстанцев 22 мая 2025 года предупредили о новом виде мошенничества – фейковый военкомат, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Telegram-канал о мошенниках aqparat saqshysy, мошенники массово рассылают письма, SMS и сообщения в мессенджерах якобы от военкоматов.

Сообщения обычно содержат такие угрожающие тезисы:

"Вы обязаны явиться в военкомат по повестке!"

"Вы уклоняетесь от воинской службы!"

"Перейдите по ссылке, чтобы подтвердить свои данные и избежать штрафа".

На самом же деле:

1. Ссылка ведет на фишинговый сайт. Там вы вводите свои паспортные данные, которые потом продают в даркнете.

2. Или загружается вирус, который ворует пароли и банковские данные.

3. А иногда вам прямо звонят и под угрозой "уголовной ответственности" требуют перевести деньги.

"Военкомат никогда не рассылает повестки по WhatsApp, Telegram или email", – пишут авторы.

Ранее стало известно, что в Алматы жертвами мошенников стали люди, желающие выучить английский язык и преподаватели языкового центра.