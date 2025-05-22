О новом виде мошенничества предупреждают казахстанцев
Фото: pexels
Казахстанцев 22 мая 2025 года предупредили о новом виде мошенничества – фейковый военкомат, сообщает Zakon.kz.
Как пишет Telegram-канал о мошенниках aqparat saqshysy, мошенники массово рассылают письма, SMS и сообщения в мессенджерах якобы от военкоматов.
Сообщения обычно содержат такие угрожающие тезисы:
- "Вы обязаны явиться в военкомат по повестке!"
- "Вы уклоняетесь от воинской службы!"
- "Перейдите по ссылке, чтобы подтвердить свои данные и избежать штрафа".
На самом же деле:
1. Ссылка ведет на фишинговый сайт. Там вы вводите свои паспортные данные, которые потом продают в даркнете.
2. Или загружается вирус, который ворует пароли и банковские данные.
3. А иногда вам прямо звонят и под угрозой "уголовной ответственности" требуют перевести деньги.
"Военкомат никогда не рассылает повестки по WhatsApp, Telegram или email", – пишут авторы.
Ранее стало известно, что в Алматы жертвами мошенников стали люди, желающие выучить английский язык и преподаватели языкового центра.
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