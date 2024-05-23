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Синоптики: Апрель в Казахстане выдался по-летнему жарким, обновив температурные рекорды

Синоптики: Апрель в Казахстане выдался по-летнему жарким, обновив температурные рекорды, фото - Новости Zakon.kz от 23.05.2024 09:27 Фото: unsplash
Апрель 2024 года зафиксирован в истории метеонаблюдений как один из самых теплых во многих странах Северного полушария, и Казахстан – не исключение. Об этом 23 мая заявили в РГП "Казгидромет", сообщает Zakon.kz.

По данным казахстанских синоптиков, среднемесячная температура воздуха на большей части страны в апреле была теплее обычного на 1-6°.

В течение месяца были зафиксированы рекорды по температуре воздуха. Так, 19 апреля на метеорологических станциях (МС):

  • Актау абсолютный максимум составил +30,1°С, тем самым обновился рекорд 2014 года (+25°С), на МС Кокшетау воздух прогрелся до +26,3°С, был перекрыт абсолютный максимум 2020 года (+24,2°С),
  • Костанай была зафиксирована максимальная температура воздуха +29,3°С, что стало выше рекорда 1982 года (+27,2°С), на МС Петропавловск столбик термометра достиг отметки +28°С, перекрыв рекорд 1982 года (+25°С).

В начале третьей декады апреля высокий фон температуры сохранился на большей части страны, появились новые рекорды по городам Казахстана. Так, например:

21 апреля:

  • в Актау было отмечено +31,5°С, таким образом обновился рекорд 1975 года (+29°С),
  • в Петропавловске воздух прогрелся до +28,8°С, был перекрыт абсолютный максимум 1982 года (+26,9°С),

22 апреля:

  • в Атырау столбик термометра поднялся до отметки +31,2°С, тем самым обновился рекорд 2012 года (+29,5°С),
  • в Уральске абсолютный максимум составил +28,4°С, таким образом обновился рекорд 1967 года (+27,8°С),
  • в Жезказгане наблюдалась максимальная температура воздуха +27,7°С, таким образом был перекрыт рекорд 2023 года (+26,1°С),

27 апреля:

  • в Актау вновь рекордно нагрело до +30,7°С, в 1989 году было +27,3°С.
"В конце апреля на восточную часть территории страны нагрянули холода, что было связано с вторжением северного антициклона. При этом на востоке республики температура воздуха понизилась ночью до -1-10°С".Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Как отметили синоптики, на большей части Казахстана апрель, в целом, был малоосадочным, лишь в отдельные дни наблюдались сильные дожди. Например:

  • 24 апреля сильный дождь прошел в Актюбинской области, на МС Новоалексеевка выпало 25 мм, это чуть больше месячной нормы (норма 23 мм),
  • 25 апреля в Кызылординской области на МС Аральское море выпало почти две месячные нормы осадков 24 мм при норме 14 мм.
"По Астане средняя за месяц температура воздуха составила +9,1°С, что было выше нормы на 2,6° при норме +6,5°С. Самая низкая температура воздуха была зафиксирована 1 апреля и составила -2,3°С, самая высокая температура воздуха отмечалась 19 апреля и составила +24,7°С. В Астане выпала месячная норма осадков 22 мм (норма за месяц 22 мм)".Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Ранее синоптики рассказали о погоде на 23, 24 и 25 мая 2024 года. По данным специалистов, в северных регионах Казахстана пройдут сильные дожди с переходом в снег, также ожидается понижение температуры.

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