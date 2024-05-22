Дождь со снегом и похолодание вновь вернутся в Казахстан

Синоптики РГП "Казгидромет" рассказали о погоде на 23, 24 и 25 мая 2024 года. По данным специалистов, в северных регионах страны пройдут сильные дожди с переходом в снег, также ожидается понижение температуры, сообщает Zakon.kz.

В сообщении метеорологов сказано, что в ближайшие три дня ненастная погода на большей части Казахстана сохраняется.

Атмосферные фронты вызовут дожди с грозами, градом и порывистым ветром практически во всех областях страны.

"24-25 мая на северо-западе, севере, 25 мая в центре Казахстана ожидаются осадки, дождь с переходом в снег, временами сильные осадки. Лишь в отдельные дни в западных и южных регионах под влиянием высокого давления прогнозируется прекращение дождей". Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Кроме того, с вторжением области высокого давления из районов Скандинавского полуострова в западных, северных и северо-западных регионах республики в ночные и утренние часы прогнозируются заморозки до -3°.

"В дневные часы в северных и северо-западных регионах ожидается понижение температуры до +5+13°". Пресс-служба РГП "Казгидромет"

В то же время, подытожили синоптики, на юге, юго-востоке Казахстана юго-западные потоки обусловят повышение температуры до +20+30°.

Ранее стало известно, что в 13 областях Казахстана на 22 мая объявлено штормовое предупреждение. Подробнее можно ознакомиться по ссылке.