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Август в Казахстане обновил температурный рекорд 2002 года

Алматы, плохая погода, тучи, вид на город Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 10.09.2024 10:08 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
В пресс-службе РГП "Казгидромет" 10 сентября 2024 года рассказали, какие рекорды по погоде наблюдались в августе 2024 года по стране, сообщает Zakon.kz.

По данным метеорологов, в первой декаде августа на большей части страны сохранялась жаркая погода, столбики термометров поднимались до отметки +32...+42°C, лишь в северных регионах в конце декады отмечался спад температуры воздуха.

На отдельных станциях наблюдались рекорды как по температуре воздуха, так и по осадкам.

К примеру, 9 августа на метеорологической станции (далее – МС) Балхаш (Карагандинская область) температура достигла +37,6°C, был обновлен температурный рекорд 2002 года (+36,6°С).

Кроме того, 8 августа на МС Тобол (Костанайская область) выпало 89 мм, что значительно превышает месячную норму, норма за месяц 35 мм, на МС Егиндыколь (Акмолинская область) осадков выпало 50 мм, при норме за месяц 29 мм, на МС Успенская (Павлодарская область) – 46 мм, при норме 32 мм.

В течение декады усиливался ветер до 15-25 м/с, наблюдались гроза, град, туман, а на юге страны пыльная буря.

Во второй половине августа на большей части Казахстана основной фон температуры воздуха составил +17...+25°С, а в южной половине в отдельные дни температура понижалась до +25...+30°С.

Что касается Астаны, то там среднемесячная температура воздуха в августе составила +18,5°C, при норме 19,1°C.

Максимальная температура воздуха была зафиксирована 1 августа и составила +36,3°C, а минимальная температура 28 августа +9,2°C.

Особенно выделяется аномальное количество осадков – 113 мм, что составляет 364% от средней нормы за месяц (норма 31 мм). При этом 8-9 августа наблюдался сильный град.

Ранее синоптики рассказали о погоде на 10, 11 и 12 сентября 2024 года в трех крупных городах страны. В Астане и Шымкенте осадков не ожидается. В Алматы дождь прогнозируют лишь во вторник, 10 сентября.

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