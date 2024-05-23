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Астанчанка хочет выселить собственную бабушку на улицу

Астанчанка хочет выселить собственную бабушку из квартиры на улицу, фото - Новости Zakon.kz от 23.05.2024 09:39 Фото: pixabay
В Астане суд встал на сторону пожилой женщины, которую хочет выселить из квартиры собственная внучка, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе суда Астаны, однокомнатную квартиру женщине подарила ее мать.

"Истец просит выселить из принадлежащей ей квартиры свою бабушку и тетю без предоставления другого жилья, так как они проживают в квартире незаконно без ее разрешения, выселяться добровольно отказываются", – говорится в пресс-релизе.

Судом установлено, что бабушка истца живет в квартире с 2001 года с разрешения прежней собственницы – своей дочери. С ее же согласия она прописана в квартире. При этом другого жилья у бабушки нет, она пенсионерка. А квартира раньше принадлежала ее матери и перешла по наследству.

"Тетя истца более года проживает по другому адресу, поэтому оснований для ее выселения не установлено. Истцом не доказано, что бабушка проживает в доме незаконно и совершает действия в отношении имущества, нарушающие права истца. Решением межрайонного суда по гражданским делам Астаны в удовлетворении иска отказано", – сообщили в суде.

Гражданская коллегия указала, что истец при осуществлении своих прав действует несправедливо, вопреки нравственным основам и моральным принципам общества, ее действия фактически направлены на причинение вреда другому лицу, злоупотребление принадлежащим ей правом, в связи с чем в защите ее права отказано.

О том, что делать, если бывшие "родственники" выселяют из квартиры, можно почитать здесь.

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