Пожилую астанчанку чудом спасли из горящей квартиры

В Астане при пожаре в квартире спасена пожилая женщина. Все благодаря тому, что пожарные оперативно прибыли на место, сообщает Zakon.kz.

В МЧС РК рассказали, что в районе Байконыр Астаны в пятиэтажном жилом доме в квартире на третьем этаже из-за открытой конфорки плиты произошла вспышка газо-воздушной смеси с последующим возгоранием домашних вещей и мебели.

"Спасатели прибыли на место в течение трех минут. По лестничному маршу они вывели из квартиры пожилую женщину и передали ее бригаде скорой медицинской помощи. После осмотра медиками ее состояние оценено как удовлетворительное. В госпитализации она не нуждалась". МЧС РК

Фото: МЧС РК

Пожар ликвидирован на площади 2 кв. м.

3 сентября 2026 года в Западно-Казахстанской области при исполнении рабочих обязанностей погиб пожарный Миршат Халиуллин.