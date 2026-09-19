Пожилую астанчанку чудом спасли из горящей квартиры
Фото: pixabay
В Астане при пожаре в квартире спасена пожилая женщина. Все благодаря тому, что пожарные оперативно прибыли на место, сообщает Zakon.kz.
В МЧС РК рассказали, что в районе Байконыр Астаны в пятиэтажном жилом доме в квартире на третьем этаже из-за открытой конфорки плиты произошла вспышка газо-воздушной смеси с последующим возгоранием домашних вещей и мебели.
"Спасатели прибыли на место в течение трех минут. По лестничному маршу они вывели из квартиры пожилую женщину и передали ее бригаде скорой медицинской помощи. После осмотра медиками ее состояние оценено как удовлетворительное. В госпитализации она не нуждалась".МЧС РК
Пожар ликвидирован на площади 2 кв. м.
3 сентября 2026 года в Западно-Казахстанской области при исполнении рабочих обязанностей погиб пожарный Миршат Халиуллин.
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