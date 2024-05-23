Казахстанским водителям напомнили главное правило

"Безопасность детей в центре внимания". С таким лозунгом выступают полицейские Казахстана. Они отмечают, что приближается время отпусков, а значит, увеличится междугородное транспортное сообщение, сообщает Zakon.kz.

По данным правоохранителей, мировой анализ доказал, что автокресло, бустеры и адаптеры на автотранспорте защищают детей от травм в дорожном движении.

"Мы должны помочь детям научиться ценить уровень безопасности и чувствовать себя уверенно в сложных ситуациях. Важно знать, что до 12 лет ребенка необходимо сажать в машину с использованием специального автокресла. За несоблюдение предусмотрена административная ответственность". Пресс-служба ДП Атырауской области

Также отмечено, что пешеходы подвергаются высокому риску несчастных случаев при переходе дороги в неустановленных местах, беге перед встречным транспортным средством и игнорировании сигналов светофора.

"Дети обязаны знать правила перехода дороги в целях безопасности! Не позволяйте детям сидеть в машине в длительных поездках без присмотра взрослых. Каждая секунда и минута движения требует безопасности". Пресс-служба ДП Атырауской области

В Казахстане с 6 мая 2024 года начали действовать новые изменения в Правила дорожного движения (ПДД). Подробнее ознакомиться с ними и узнать, что изменилось, можно по следующей ссылке.