Казахстанцам напомнили главное правило поведения на природе

Фото: pexels

Министерство по чрезвычайным ситуациям Казахстана сегодня, 23 мая 2025 года, обратилось к гражданам, сообщает Zakon.kz.

МЧС напомнило казахстанцам основные правила поведения на природе: не сходить с дорожек и троп;

не оставлять детей без присмотра;

не отдыхать вблизи муравейников, осиных гнезд и других опасных объектов;

не употреблять в пищу незнакомые ягоды и грибы;

не пить воду из водоемов и родников;

соблюдать тишину;

не оставаться на природе до наступления темноты;

не оставлять мусор;

и главное – соблюдать правила пожарной безопасности. Материал по теме Памятку по пожарной безопасности для дачников опубликовали в МЧС 26 апреля 2025 года МЧС обратилось к казахстанским дачникам с предупреждением о кострах.

Поделитесь новостью

Поделитесь новостью: