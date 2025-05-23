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Общество

Казахстанцам напомнили главное правило поведения на природе

Кольсайские озёра, озеро Кольсай, туризм в Казахстане, туристы, туристические места в Казахстане, природа Казахстана, развитие туризма в Казахстане, фото - Новости Zakon.kz от 23.05.2025 13:52 Фото: pexels
Министерство по чрезвычайным ситуациям Казахстана сегодня, 23 мая 2025 года, обратилось к гражданам, сообщает Zakon.kz.

МЧС напомнило казахстанцам основные правила поведения на природе:

  • не сходить с дорожек и троп;
  • не оставлять детей без присмотра;
  • не отдыхать вблизи муравейников, осиных гнезд и других опасных объектов;
  • не употреблять в пищу незнакомые ягоды и грибы;
  • не пить воду из водоемов и родников;
  • соблюдать тишину;
  • не оставаться на природе до наступления темноты;
  • не оставлять мусор;
  • и главное – соблюдать правила пожарной безопасности.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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