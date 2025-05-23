Казахстанцам напомнили главное правило поведения на природе
Фото: pexels
Министерство по чрезвычайным ситуациям Казахстана сегодня, 23 мая 2025 года, обратилось к гражданам, сообщает Zakon.kz.
МЧС напомнило казахстанцам основные правила поведения на природе:
- не сходить с дорожек и троп;
- не оставлять детей без присмотра;
- не отдыхать вблизи муравейников, осиных гнезд и других опасных объектов;
- не употреблять в пищу незнакомые ягоды и грибы;
- не пить воду из водоемов и родников;
- соблюдать тишину;
- не оставаться на природе до наступления темноты;
- не оставлять мусор;
- и главное – соблюдать правила пожарной безопасности.
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