Какую сумму кредитов "заморозили" солдатам-срочникам в Казахстане

Фото: Zakon.kz/Павел Михеев

Начальник Департамента воспитательной и идеологической работы Минобороны РК Тлеухан Басхожаев на брифинге в СЦК 20 сентября 2024 года назвал сумму кредитов, которые брали в свое время нынешние срочники. Выплаты по этим займам на сегодня приостановлены, сообщает Zakon.kz.

Тлеухан Басхожаев напомнил, что солдатам срочной службы приостанавливают выплаты по кредитам на срок службы в армии. "Цифры скажу, чтобы вы осознавали масштабы. Для чего сейчас ввели кредитные каникулы. У нас сейчас 18-19-летние парни приходят в армию. На сегодня приостановлены выплаты по кредитам на сумму более 2 млрд тенге, которые они успели взять (до службы в армии. – Прим. ред.). А вообще, более 40 тыс. солдат (получили отсрочку по кредитам. – Прим. ред.) на сумму более 7 млрд тенге", – сообщил он. Официальный представитель Минобороны Руслан Жангулин добавил, что все призывники получают автоматически кредитную отсрочку с этого года. "Если посчитать, то на сегодняшний день более 6 тыс. солдат получили отсрочку на сумму 1 млрд 828 млн тенге", – уточнил он. 20 сентября 2024 года заместитель министра обороны РК по воспитательной и идеологической работе Шайх-Хасан Жазыкбаев опроверг факты вымогательства денег у срочников. Читайте также Рано говорить, что его кто-то бил: в Минобороны высказались о травмированном срочнике Жителям какой области Казахстана больше всех не повезет с погодой 21 сентября В Минобороны опровергли факты вымогательства денег у срочников

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