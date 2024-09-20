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Какую сумму кредитов "заморозили" солдатам-срочникам в Казахстане

Военная служба, военнослужащие, военнослужащий, военные, военный, армия, солдаты, солдат, вооруженные силы, миротворцы, миротворческие операции, военные учения, фото - Новости Zakon.kz от 20.09.2024 19:41 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Начальник Департамента воспитательной и идеологической работы Минобороны РК Тлеухан Басхожаев на брифинге в СЦК 20 сентября 2024 года назвал сумму кредитов, которые брали в свое время нынешние срочники. Выплаты по этим займам на сегодня приостановлены, сообщает Zakon.kz.

Тлеухан Басхожаев напомнил, что солдатам срочной службы приостанавливают выплаты по кредитам на срок службы в армии.

"Цифры скажу, чтобы вы осознавали масштабы. Для чего сейчас ввели кредитные каникулы. У нас сейчас 18-19-летние парни приходят в армию. На сегодня приостановлены выплаты по кредитам на сумму более 2 млрд тенге, которые они успели взять (до службы в армии. – Прим. ред.). А вообще, более 40 тыс. солдат (получили отсрочку по кредитам. – Прим. ред.) на сумму более 7 млрд тенге", – сообщил он. 

Официальный представитель Минобороны Руслан Жангулин добавил, что все призывники получают автоматически кредитную отсрочку с этого года.

"Если посчитать, то на сегодняшний день более 6 тыс. солдат получили отсрочку на сумму 1 млрд 828 млн тенге", – уточнил он.

20 сентября 2024 года заместитель министра обороны РК по воспитательной и идеологической работе Шайх-Хасан Жазыкбаев опроверг факты вымогательства денег у срочников.

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