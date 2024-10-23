Подаст ли в отставку Айдарбек Сапаров, если подтвердится факт коррупции его подчиненным

Министр сельского хозяйства Казахстана Айдарбек Сапаров на пресс-конференции в правительстве 23 октября 2024 года прокомментировал информацию о проверках Антикоррупционной службой председателя Комитета госинспекции в АПК Дархана Абдикаримова, сообщает Zakon.kz.

По словам главы Минсельхоза, в данный момент идет разбирательство.

"Идет следствие, по результатам вам дополнительно сообщим", – добавил Айдарбек Сапаров.

Журналисты поинтересовались у министра, где сейчас Дархан Абдикаримов. Также у главы Минсельхоза спросили, будет ли он подавать в отставку в случае подтверждения факта коррупции.

"Нет, временно отстранен. Все, (что касается отставки. – Прим. ред.), после решения суда, в рамках закона будет принято решение", – ответил Айдарбек Сапаров.

19 июня 2024 года сообщалось, что руководителей Комитета рыбного хозяйства МСХ РК осудили за коррупцию.