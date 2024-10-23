Подаст ли в отставку Айдарбек Сапаров, если подтвердится факт коррупции его подчиненным
Фото: Zakon.kz
Министр сельского хозяйства Казахстана Айдарбек Сапаров на пресс-конференции в правительстве 23 октября 2024 года прокомментировал информацию о проверках Антикоррупционной службой председателя Комитета госинспекции в АПК Дархана Абдикаримова, сообщает Zakon.kz.
По словам главы Минсельхоза, в данный момент идет разбирательство.
"Идет следствие, по результатам вам дополнительно сообщим", – добавил Айдарбек Сапаров.
Журналисты поинтересовались у министра, где сейчас Дархан Абдикаримов. Также у главы Минсельхоза спросили, будет ли он подавать в отставку в случае подтверждения факта коррупции.
"Нет, временно отстранен. Все, (что касается отставки. – Прим. ред.), после решения суда, в рамках закона будет принято решение", – ответил Айдарбек Сапаров.
19 июня 2024 года сообщалось, что руководителей Комитета рыбного хозяйства МСХ РК осудили за коррупцию.
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