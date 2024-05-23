Висел на перилах балкона: в Астане наградили школьника, спасшего ребенка
Фото: пресс-служба ДЧС Астаны
23 мая 2024 года в Астане в соответствии с приказом министра по чрезвычайным ситуациям РК Чингиса Аринова за проявленное мужество и самоотверженность при спасении ребенка награжден учащийся седьмого класса школы-гимназии №31 Акан Акимжанов, сообщает Zakon.kz.
Начальник ДЧС Астаны Марат Кульдиков наградил Акана Акимжанова и его родителей благодарственными письмами министра по ЧС РК и вручил ценные подарки на школьном собрании.
Фото: пресс-служба ДЧС Астаны
"Благодаря героическому подвигу Акана спасена человеческая жизнь. Каждый ребенок, каждый гражданин, проявляя свое мужество и героизм, сможет прийти на помощь в трудную миниту, тогда он настоящий спасатель. Спасибо родителям и коллективу школы, что воспитали такого ребенка", – отметил Марат Кульдиков.
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В Астане хотят наградить школьника, который спас ребенка от падения с четвертого этажа
20 мая 2024 школьник Акан Акимжанов увидел во дворе многоэтажек в Астане ребенка, висящего на перилах балкона на четвертом этаже, и поспешил на помощь. Он оперативно поднялся на четвертый этаж и смелым поступком спас пятилетнего мальчика и предотвратил возможную трагедию.
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