Висел на перилах балкона: в Астане наградили школьника, спасшего ребенка

Фото: пресс-служба ДЧС Астаны

23 мая 2024 года в Астане в соответствии с приказом министра по чрезвычайным ситуациям РК Чингиса Аринова за проявленное мужество и самоотверженность при спасении ребенка награжден учащийся седьмого класса школы-гимназии №31 Акан Акимжанов, сообщает Zakon.kz.

Следите за новостями zakon.kz в: