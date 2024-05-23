Лента новостей
0
Қаз
#Народный юрист #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Висел на перилах балкона: в Астане наградили школьника, спасшего ребенка

Висел на перилах балкона: в Астане наградили школьника, спасшего ребенка, фото - Новости Zakon.kz от 23.05.2024 13:40 Фото: пресс-служба ДЧС Астаны
23 мая 2024 года в Астане в соответствии с приказом министра по чрезвычайным ситуациям РК Чингиса Аринова за проявленное мужество и самоотверженность при спасении ребенка награжден учащийся седьмого класса школы-гимназии №31 Акан Акимжанов, сообщает Zakon.kz.

Начальник ДЧС Астаны Марат Кульдиков наградил Акана Акимжанова и его родителей благодарственными письмами министра по ЧС РК и вручил ценные подарки на школьном собрании.

Висел на перилах балкона: в Астане наградили школьника, спасшего ребенка, фото - Новости Zakon.kz от 23.05.2024 13:40

Фото: пресс-служба ДЧС Астаны

"Благодаря героическому подвигу Акана спасена человеческая жизнь. Каждый ребенок, каждый гражданин, проявляя свое мужество и героизм, сможет прийти на помощь в трудную миниту, тогда он настоящий спасатель. Спасибо родителям и коллективу школы, что воспитали такого ребенка", – отметил Марат Кульдиков.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 23.05.2024 13:40
В Астане хотят наградить школьника, который спас ребенка от падения с четвертого этажа
, фото - Новости Zakon.kz от 23.05.2024 13:40

20 мая 2024 школьник Акан Акимжанов увидел во дворе многоэтажек в Астане ребенка, висящего на перилах балкона на четвертом этаже, и поспешил на помощь. Он оперативно поднялся на четвертый этаж и смелым поступком спас пятилетнего мальчика и предотвратил возможную трагедию.

Читайте также

Флаги, Казахстан, Китай
Когда может появиться прямой поезд в Китай
Полиция Алматы показала тех, кто неправильно паркуется
Полиция Алматы показала тех, кто неправильно паркуется
кредиты, АРРФР, Казахстан
Какие послабления по кредитам получат срочники, рассказал сенатор
Динара Халдарова
Астана МЧС РК 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Новый вид мошенничества набирает обороты в Казахстане: полиция сделала заявление
Новый вид мошенничества набирает обороты в Казахстане: полиция сделала заявление
Дождь со снегом и похолодание вновь вернутся в Казахстан
Дождь со снегом и похолодание вновь вернутся в Казахстан
Какие продукты не стоит есть пожилым людям
Какие продукты не стоит есть пожилым людям
Выпуск новой 10-тысячной купюры, как быстро нужно будет сдать старые банкноты, рассказали в Нацбанке РК
Выпуск новой 10-тысячной купюры: как быстро нужно будет сдать старые банкноты, рассказали в Нацбанке РК
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: