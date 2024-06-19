Спасшего подростка солдата Нацгвардии наградили медалью в Астане

19 июня в Астане в соответствии с приказом Министра по чрезвычайным ситуациям РК Чингиса Аринова за проявленное мужество и самоотверженность при спасении человека на воде был награжден рядовой сотрудник воинской части 5573 Национальной гвардии Махмет Алишер, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы столичного ДЧС, в воинской части 5573 заместитель начальника ДЧС Астаны Мадияр Мырзагельдиев наградил Махмета Алишера медалью "Суға батқандарды құтқарғаны үшін" и поблагодарил его за проявленную бдительность и оперативные действия при спасении человека.

15 июня в 19:50 солдат воинской части 5573 Национальной гвардии во время патрулирования спас подростка из плена воды.

Как выяснилось, ученик 10 класса 63 школы города, находясь у реки Акбулакрешил, на спор решил переплыть реку, в результате чего не смог самостоятельно выбраться из воды.

Ранее офицер Нацгвардии МВД Казахстана спас в Костроме ребенка с ДЦП.