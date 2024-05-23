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Расписание поездов могут изменить в Казахстане

Вокзал, жд, поезда, фото - Новости Zakon.kz от 23.05.2024 14:46 Фото: Zakon.kz
Председатель правления АО "Пассажирские перевозки" Жанибек Тайжанов 23 мая на брифинге рассказал, как планируют изменить график отправления поездов в Казахстане в 2025 году, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты уточнили, по какому принципу составляется расписание поездов, потому что по многим направлениям выбрано не самое удобное время. Например, когда люди еще находятся на работе – в 17:00 и 18:00. И эти поезда отходят незаполненными. 

"Есть потребность и есть заказ. Государство у нас заказывает, а мы доставляем. Летом, на сегодняшний день, график проезда формируется с учетом грузовых вагонов. Зачастую вы видите, что после пандемийного периода выросли грузоперевозки. Кроме этого, в летний период начинаются путевые работы для того, чтобы поддерживать безопасность. Составление графика проезда, все-таки это не автомобильный транспорт, где можно взять и развернуться, тяжелый процесс. Графист формирует его в зависимости от той напряженности, которая есть. Мы постепенно по каждому маршруту ставим оптимальное время", – ответил председатель правления АО "Пассажирские перевозки". 

По его словам, на 2025 год будет пересматриваться график.

"Новая система предусматривает, что мы будем рисовать график. Будем делать стыковку с учетом того, какой у нас график авиации и автобусов. График будет более удобный для того, чтобы могли (пассажиры. – Прим. ред.) пересесть или раньше выехать", – Жанибек Тайжанов. 

Он отметил, что для пассажиров самый оптимальный вариант – это выйти вечером с работы, сесть в поезд, проехать ночь и утром оказаться в точке назначения. 

"Для командировочных это самая удобная и классная вещь, чтобы не тратиться на гостиницу. Это идеальное расписание, когда вечером сел, а утром приехал. Но не везде это получается, потому что есть ремонты, приходится держать поезда, есть грузовые поезда, которые надо пропускать. У нас такая инфраструктура, что двухпутных путей очень мало, в основном однопутные, поэтому возможности разъехаться очень мало. Это мы все знаем, понимаем и работаем над этим. Мы не сможем все по щелчку поменять, постепенно идем", – дополнил спикер. 

Ранее на брифинге в КТЖ Жанибек Тайжанов объяснил, почему поезда в Казахстане приходят с опозданием. 

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