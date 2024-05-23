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Когда может появиться прямой поезд в Китай

Флаги, Казахстан, Китай , фото - Новости Zakon.kz от 23.05.2024 13:40 Фото: gov.kz
Председатель правления АО "Пассажирские перевозки" Жанибек Тайжанов 23 мая на брифинге в КТЖ рассказал, когда могут появиться прямые маршруты в Китай, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По словам спикера, этот вопрос на проработке.

"Мы с начала года обратились в Китай. Пока ответа нет. Они говорят, что это возможно. Сейчас китайское туристическое агентство хочет к нам приехать и организовать поезд Сиань – Алматы. Они планируют где-то на июнь месяц. Это будет поезд их формирования с их проводниками и их клиентами. Это туристический поезд. После запуска мы продолжим переговоры в отношении нас, чтобы нам тоже запустить", – ответил Жанибек Тайжанов.

Он напомнил, что раньше был поезд из Алматы в Урумчи, но сейчас он ходит только до границы. Это связанно с пандемийным периодом, когда Китай "закрылся".

"Международные поезда у нас ходят в Россию и Узбекистан. Мы к концу этого года или началу следующего уже договорились возобновить рейс Караганда – Москва. Сейчас ходит Караганда –Самара", – дополнил председатель правления АО "Пассажирские перевозки".

С 10 ноября начал действовать безвизовый режим между Казахстаном и Китаем. Согласно договоренности, пребывание в соседней стране без оформления визы может длиться до 30 дней.

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