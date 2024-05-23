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Когда появится интернет в поездах Казахстана

КТЖ, поезд, вагон , фото - Новости Zakon.kz от 23.05.2024 15:58 Фото: пресс-служба АО "Пассажирские перевозки"
Председатель правления АО "Пассажирские перевозки" Жанибек Тайжанов 23 мая 2024 года на брифинге рассказал, когда и какой интернет появится в казахстанских поездах, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По словам спикера, планируется попробовать установить интернет в поездах совместно с Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности.

"Это по системе Starlink и OneWeb. Сейчас мы свою заявку подали и ждем подтверждения от министерства. Но я думаю, что к концу 2024 года мы в пилотном режиме уже запустим", – дополнил Жанибек Тайжанов.

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В феврале 2024 года сообщалось, что интернет Starlink приходит в Казахстан. Кто и как сможет использовать беспроводной интернет от Илона Маска, можно узнать здесь.

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