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Популяризировать национальные ценности через анимацию предложил депутат

Популяризировать национальные ценности через анимацию предложил депутат, фото - Новости Zakon.kz от 23.05.2024 16:33 Фото: senate.parlam.kz
Депутат Сената Парламента Казахстана Руслан Рустемов на пленарном заседании 23 мая 2024 года рассказал, как можно будет популяризировать национальные ценности среди молодежи, сообщает Zakon.kz.

Сенатор указал на важность сохранения национальной идентичности в эпоху информационных технологий.

"Национальный язык и культурные произведения важно активнее продвигать как общие ценности для противостояния влиянию сверхактивного виртуального мира. Для формирования патриотического поколения важно освоение информационных технологий и создание креативных проектов на казахском языке, которые могут конкурировать на глобальном уровне", – заявил Руслан Рустемов.

Современные дети, по его словам, привязаны к смартфонам и качественным анимационным продуктам, которые формируют их мировоззрение и совершенствуют речь. Однако, если казахские мультфильмы не будут соответствовать высоким требованиям, дети не станут их смотреть.

"Очень мало как анимационных продуктов, так и книг, идеологическое содержание которых соответствует нашему национальному сознанию, имеющих воспитательное значение, которые быстро воспринимаются детским сознанием. Не менее сложная ситуация и с кинофильмами, где казахский язык нередко искажается и теряет свое первозданное изящество. Поэтому у детей нередко речь моделируется на другом языке, формируется понимание, чуждое нашей нации. Это очень опасное явление для будущего нашего народа. Учитывая, что анимация стала важным инструментом глобализации, передовые страны мира придают анимации стратегическое значение и распространяют свои национальные ценности в других странах", – сказал Руслан Рустемов.

В этой связи он предложил разработать Концепцию развития отечественной анимации, пересмотреть Закон РК "О кинематографии" и открыть Национальный анимационный центр с финансовым субсидированием.

Кроме того, Руслан Рустемов отметил необходимость увеличения грантов на специальность режиссера анимационного кино, важность ежегодного заказа мультфильмов, соответствующих национальному духу, утверждение строгих критериев перевода иностранных анимационных фильмов на государственный язык и подготовку законопроекта "О национальном искусстве анимации".

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17 января 2024 года министр культуры и информации РК Аида Балаева подробно рассказала о проблемах легендарной киностудии страны – АО "Казахфильм" им. Шакена Айманова, а также о развитии отечественной сферы киноиндустрии в целом.

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