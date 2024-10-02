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Депутат предложила научить казахстанских школьников распознавать опасный контент

Интернет, социальные сети, ноутбук, компьютер, работа за ноутбуком, wi-fi , фото - Новости Zakon.kz от 02.10.2024 17:05 Фото: unsplash
Депутат Мажилиса Парламента Казахстана Жулдыз Сулейменова на пленарном заседании 2 октября 2024 года предложила проводить больше уроков по цифровой гигиене среди детей, сообщает Zakon.kz.

Она считает, что пагубное влияние соцсетей и мессенджеров на психическое здоровье подрастающего поколения требует незамедлительного решительного вмешательства.

"Мы не можем оставаться безразличными, когда наши дети в опасности. Опасные игры, квесты, бесконтрольное распространение контента, пропагандирующего насилие, отравляет сознание молодежи, подталкивает их к рискованным и саморазрушительным действиям. Принятие мер по усилению контроля за распространением такого контента не терпит отлагательств", – отметила Жулдыз Сулейменова.

В этой связи депутат предлагает внедрять в образовательные программы компоненты по развитию цифровой грамотности, направленные на изучение опасного контента среди учащихся.

"Вопросы безопасного использования интернета и защиты персональных данных и противодействия вредоносному контенту должны быть интегрированы не только в специальные учебные дисциплины, но и охватывать содержание всех основных предметов", – добавила Жулдыз Сулейменова.

Также она предложила повсеместно внедрить автоматизированные системы выявления и мониторинга опасного контента.

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