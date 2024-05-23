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Депутат о скринингах в Казахстане: Выделяют миллиарды, а выявляемость заболеваний низкая

скрининг, Минздрав, сенат , фото - Новости Zakon.kz от 23.05.2024 16:40 Фото: akorda.kz
Сенатор Айнур Аргынбекова на пленарном заседании палаты 23 мая раскритиковала результативность проводимых в стране скрининговых программ Минздрава, сообщает Zakon.kz.

По ее словам, при миллиардных затратах выявляется лишь небольшое количество больных.

"В 2023 году было осмотрено более 7,5 млн человек, выделено 22,5 млрд тенге, а выявляемость составила: на артериальную гипертонию 5%, сахарный диабет – 0,9%, глаукому – 0,3%. Поэтому необходимо проводить скрининги с доказанной эффективностью, следуя принципу ВОЗ "скрининговая программа должна соответствовать текущим ресурсам системы здравоохранения страны". Например, скрининг на раннее выявление колоректального рака, который на сегодня вышел на второе место по распространенности и смертности в Казахстане, проводится с 2013 года, однако до сих пор сохраняется дефицит оборудования, а то, которое имеется, требует обновления. В частности, модернизация областей колоноскопами планируется только с 2025 по 2027 годы. Тогда как сейчас проводят обследования?" – задалась она вопросом.

По ее словам, пациенты не могут пройти все необходимые обследования в одной клинике из-за расположения лабораторий в разных местах. Также проблемой является недоступность скринингов для 3,5 млн незастрахованных людей, так как эти обследования не входят в гарантированный пакет медицинской помощи.

По словам сенатора, Минздраву необходимо рассмотреть вопрос о целесообразности и повышении эффективности текущих скрининговых программ и возможности централизации скринингов.

20 февраля сообщалось, что в Казахстане рассматривают два варианта проведения скрининга на наркотики среди школьников и студентов.

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