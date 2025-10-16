Сенатор предложила создать в Казахстане систему долговременного ухода за пожилыми людьми

Сенатор Айнур Аргынбекова на пленарном заседании палаты 16 октября 2025 года в своем депутатском запросе подняла проблемы подготовки государства и общества к улучшению качества жизни пожилых людей, передает корреспондент Zakon.kz.

Депутат отметила, что почти 14% населения страны сейчас – старше 60 лет, а к 2050 году пожилым будет каждый пятый казахстанец.

По словам парламентария, рост продолжительности жизни граждан – положительный показатель, но он сопровождается увеличением хронических заболеваний: сердечно-сосудистых, онкологических, диабета, деменции.

"Это увеличивает нагрузку на медицинскую систему. Без комплексного подхода к долговременному уходу потребность в медицинских и социальных услугах будет только расти. Особенно остро это чувствуется в сельской местности, где центров дневного пребывания почти нет, мобильные службы развиты слабо, специалистов по гериатрии не хватает. Нередко уход за пожилыми людьми полностью ложится на семьи – это ежедневный труд, требующий сил, времени и терпения. Многие взрослые дети помогают родителям вставать, принимать лекарства, готовят еду, сопровождают на прием к врачу, нередко, сокращая рабочие часы или отказываясь от карьерных возможностей", – озвучила Айнур Аргынбекова.

Она заявила, что пожилые люди, оставаясь без профессиональной поддержки, теряют привычные социальные связи, физическую активность и навыки самообслуживания, что ускоряет развитие хронических заболеваний. При этом многие из них сохраняют желание быть полезными, делиться опытом и жить полноценно.

Сенатор отмечает, что также важно учитывать международный опыт, где инвестиции в активное долголетие рассматриваются как часть устойчивого развития. В ряде стран созданы системы поддержки пожилых людей, позволяющие им дольше сохранять здоровье и самостоятельность.

По мнению Айнур Аргынбековой, Казахстан должен выстроить комплексную систему долговременного ухода, объединяющую медицинскую, социальную и общественную помощь.

"Принимаемые сегодня меры – фрагментарны. Необходимо выстроить единую систему долговременного ухода, объединяющую медицинскую, социальную и общественную поддержку. Предлагается профильным государственным органам рассмотреть вопрос о разработке Комплексного плана по развитию геронтологической службы и активного долголетия", – предложила сенатор.

