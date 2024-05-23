Лента новостей
0
Қаз
#Народный юрист #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

До 20 лет лишения свободы или пожизненное: в Казахстане ужесточат наказание за производство наркотиков

До 20 лет лишения свободы или пожизненное: в Казахстане ужесточат наказание для производителей наркотиков , фото - Новости Zakon.kz от 23.05.2024 16:48 Фото: Департамент полиции Астаны
В Казахстане планируют ужесточить наказание для производителей наркотиков. Об этом 23 мая 2024 года в Мажилисе заявил первый заместитель министра внутренних дел Марат Кожаев, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Он напомнил, что соответствующее поручение было дано президентом на расширенном заседании коллегии МВД еще в июне прошлого года. Во время третьего заседания Национального курултая глава государства также заявил о необходимости дифференциации ответственности производителей и сбытчиков наркотиков, которые приговариваются к одинаковым срокам заключения – от 10 до 15 лет.

"В этой связи правительством разработаны поправки, предусматривающие увеличение наказания за незаконное производство наркотиков. Для этого ч. 4 ст. 297 Уголовного кодекса РК дополняется указанным составом, в п. 11 ст. 1 Закона РК "О наркотиках…" конкретизируется его понятие. В случае принятия поправок незаконное производство наркотиков будет наказываться лишением свободы на срок от 15 до 20 лет или пожизненно", – сообщил первый заместитель министра внутренних дел Марат Кожаев.

Ранее он заявил, что за последние годы Казахстан стал эпицентром наркопроизводства в Центральной Азии. По его словам, основная проблема – в использовании легальных химикатов и оборудования.

Читайте также

скрининг, Минздрав, сенат
Депутат о скринингах в Казахстане: Выделяют миллиарды, а выявляемость заболеваний низкая
Популяризировать национальные ценности через анимацию предложил депутат
Популяризировать национальные ценности через анимацию предложил депутат
МВД о наркобизнесе в Казахстане: Уже активно насыщаем рынки Узбекистана и Кыргызстана
МВД о наркобизнесе в Казахстане: Уже активно насыщаем рынки Кыргызстана и Узбекистана
Тамила Языкова
МВД РК Казахстан 2024 год Наркопреступность Наркотики
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Новый вид мошенничества набирает обороты в Казахстане: полиция сделала заявление
Новый вид мошенничества набирает обороты в Казахстане: полиция сделала заявление
Дождь со снегом и похолодание вновь вернутся в Казахстан
Дождь со снегом и похолодание вновь вернутся в Казахстан
Какие продукты не стоит есть пожилым людям
Какие продукты не стоит есть пожилым людям
Выпуск новой 10-тысячной купюры, как быстро нужно будет сдать старые банкноты, рассказали в Нацбанке РК
Выпуск новой 10-тысячной купюры: как быстро нужно будет сдать старые банкноты, рассказали в Нацбанке РК
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: