До 20 лет лишения свободы или пожизненное: в Казахстане ужесточат наказание за производство наркотиков

В Казахстане планируют ужесточить наказание для производителей наркотиков. Об этом 23 мая 2024 года в Мажилисе заявил первый заместитель министра внутренних дел Марат Кожаев, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Он напомнил, что соответствующее поручение было дано президентом на расширенном заседании коллегии МВД еще в июне прошлого года. Во время третьего заседания Национального курултая глава государства также заявил о необходимости дифференциации ответственности производителей и сбытчиков наркотиков, которые приговариваются к одинаковым срокам заключения – от 10 до 15 лет.

"В этой связи правительством разработаны поправки, предусматривающие увеличение наказания за незаконное производство наркотиков. Для этого ч. 4 ст. 297 Уголовного кодекса РК дополняется указанным составом, в п. 11 ст. 1 Закона РК "О наркотиках…" конкретизируется его понятие. В случае принятия поправок незаконное производство наркотиков будет наказываться лишением свободы на срок от 15 до 20 лет или пожизненно", – сообщил первый заместитель министра внутренних дел Марат Кожаев.

Ранее он заявил, что за последние годы Казахстан стал эпицентром наркопроизводства в Центральной Азии. По его словам, основная проблема – в использовании легальных химикатов и оборудования.