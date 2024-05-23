Заморозки до -3, град, шквал и туман ожидаются в Казахстане в пятницу

В 17 областях Казахстана на 24 мая объявлено штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Днем на западе Улытауской области ожидается ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, порывы 15-20 м/с.

В районе Алакольских озер Жетысуской области ветер северо-восточный, порывы 15-20 м/с. На востоке области чрезвычайная пожарная опасность.



Ночью и утром на западе, севере Карагандинской области туман. Днем на западе, севере области гроза. Ветер юго-восточный, южный днем на западе, севере, порывы 15-20 м/с.



Ночью и утром на западе, севере, юге Акмолинской области туман.



Днем на юге Алматинской области временами гроза. Ветер восточный, юго-восточный с переходом на западный днем в центре, на востоке области, порывы 15-20 м/с. В Алматы вечером гроза, при грозе порывистый ветер, 15 м/с. В Конаеве вечером гроза, ветер восточный с переходом на западный днем, порывы 15-20 м/с.



Ночью и утром на юге, востоке Атырауской области гроза. Ветер северо-восточный на севере, юге, востоке области, 15-20 м/с. На северо-западе области сохраняется высокая пожарная опасность. В Атырау ночью и утром гроза. Ветер северо-восточный, порывы 15-18 м/с.



Утром и днем на западе, юге, в горных и предгорных районах Туркестанской области временами сильный дождь, гроза, град, шквал. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный при грозе, порывы 15-20 м/с. В пустынных районах области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Шымкенте утром и днем временами сильный дождь, гроза, град, шквал. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный при грозе, порывы 15-20 м/с. В Туркестане утром и днем временами гроза, шквал. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный при грозе, порывы 15-20 м/с.



Днем на севере Кызылординской области гроза, шквал. Ветер северный с переходом на западный днем на севере, юге, в центре области, 15-20 м/с. На востоке области сохраняется высокая пожарная опасность.



Днем на юге, востоке Костанайской области гроза. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность.



В Западно-Казахстанской области ветер северо-восточный днем на западе, севере, востоке области, порывы 15-20 м/с. На западе, юго-западе области сохраняется высокая пожарная опасность. В Уральске ветер северо-восточный днем, порывы 18 м/с.

Днем на севере, востоке, в центре Мангистауской области гроза. Ночью и утром на западе области туман. Ветер северо-восточный днем на западе, севере области, порывы 15-20 м/с. В Актау ночью и утром туман.



Ночью на севере, днем на юге, востоке Павлодарской области гроза. Ветер северный при грозе, 15-20 м/с. В Павлодаре днем гроза.



В центре Абайской области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге области – чрезвычайная пожарная опасность.



В Петропавловске ветер северо-восточный, порывы 15-20 м/с. Ночью на поверхности почвы заморозки -2.



Днем в горных районах Жамбылской области сильный дождь. Ночью в горных районах области гроза, днем на севере, юге, в горных районах области гроза, град, шквал. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20, днем порывы 25 м/с. В Таразе днем гроза, град, шквал. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный, при грозе порывы 15-20 м/с.



На северо-западе, юго-востоке Восточно-Казахстанской области и в Усть-Каменогорске сохраняется высокая пожарная опасность.



Ночью на севере, востоке, юге Актюбинской области осадки (дождь с переходом в снег), днем дождь, на севере, в центре области сильный дождь, днем на севере, востоке, юге области гроза, град, шквал. Ночью на севере, востоке области осадки (дождь с переходом в снег). Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный в восточной половине области, порывы 15-20, 23-28 м/с. Ночью на северо-западе области заморозки -1-3.

Ранее сообщалось, что жителей Астаны, Алматы и Шымкента ждет непогода. О прогнозе на три дня (24, 25 и 26 мая 2024 года) в этих городах подробно рассказали в пресс-службе РГП "Казгидромет".