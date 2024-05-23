Гроза с градом обрушатся на Астану, Алматы и Шымкент

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Жителей Астаны, Алматы и Шымкента ждет непогода. О прогнозе на три дня (24, 25 и 26 мая 2024 года) в этих городах подробно рассказали в пресс-службе РГП "Казгидромет", сообщает Zakon.kz.

Астана 24 мая: переменная облачность, временами дождь, гроза, днем град. Ночью и утром туман. Ветер северо-восточный, 9-14, днем порывы 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 7-9, днем 13-15 тепла.

переменная облачность, временами дождь, гроза, днем град. Ночью и утром туман. Ветер северо-восточный, 9-14, днем порывы 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 7-9, днем 13-15 тепла. 25 мая: переменная облачность, осадки, временами сильные осадки (дождь с переходом снег). Ветер северо-восточный, 9-14, порывы 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 1-3, днем 7-9 тепла.

переменная облачность, осадки, временами сильные осадки (дождь с переходом снег). Ветер северо-восточный, 9-14, порывы 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 1-3, днем 7-9 тепла. 26 мая: переменная облачность, ночью осадки (дождь, снег), днем дождь. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный, 9-14, порывы 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 2-4, днем 13-15 тепла. Алматы 24 мая: переменная облачность, вечером дождь, гроза. Ветер западный, 3-8, при грозе порывы 15 метров в секунду. Температура воздуха ночью 11-13, днем 24-26 тепла.

переменная облачность, вечером дождь, гроза. Ветер западный, 3-8, при грозе порывы 15 метров в секунду. Температура воздуха ночью 11-13, днем 24-26 тепла. 25 мая: переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза, град. Ветер юго-западный, 3-8, при грозе порывы 13 метров в секунду. Температура воздуха ночью 14-16, днем 23-25 тепла.

переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза, град. Ветер юго-западный, 3-8, при грозе порывы 13 метров в секунду. Температура воздуха ночью 14-16, днем 23-25 тепла. 26 мая: переменная облачность, временами дождь. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный, 3-8, при грозе порывы 13 метров в секунду. Температура воздуха ночью 8-10, днем 13-15 тепла. Шымкент 24 мая: переменная облачность, утром и днем дождь, временами сильный дождь, гроза, шквал. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 8-13, при грозе порывы 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 15-17, днем 22-24 тепла.

переменная облачность, утром и днем дождь, временами сильный дождь, гроза, шквал. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 8-13, при грозе порывы 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 15-17, днем 22-24 тепла. 25 мая: переменная облачность, днем дождь, гроза, град. Ветер юго-западный с переходом на северный, 8-13, при грозе порывы 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 16-18, днем 25-27 тепла.

переменная облачность, днем дождь, гроза, град. Ветер юго-западный с переходом на северный, 8-13, при грозе порывы 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 16-18, днем 25-27 тепла. 26 мая: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 8-13 метров в секунду. Температура воздуха ночью 5-7, днем 18-20 тепла. Материал по теме В Алматы до лета сохранится холодная погода Также ранее стало известно, что по всему Казахстану в предстоящую пятницу, 24 мая 2024 года, сохранится неустойчивый характер погоды.

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