Методы лечения от наркозависимости в Казахстане тревожат эксперта

Председатель правления Национальной Лиги потребителей Казахстана Светлана Романовская в мажилисе 23 мая предложила разработать в Казахстане стандарты деятельности реабилитационных центров для лечения наркомании, сообщает Zakon.kz.

Романовская заявила, что в Казахстане разного рода частные клиники занимаются лечением наркозависимых.

"Есть ли протокол лечения? То есть насколько этот протокол вообще с точки зрения международной практики применим в Казахстане? Сколько таких клиник? Я знаю, что во многих из них – учредители иностранцы. Это не казахстанцы. Как они там их (пациентов – Прим. ред.) содержат? Так как это закрытые лечебные учреждения. Как лечат? Какие услуги в этих реабилитационных центрах оказываются? Все они в тени. И я знаю, что многие родители, и родственники готовы какие угодно суммы платить, чтобы вылечили их детей. Но кто за этим следит?" – задалась она вопросами.

При этом, по ее данным, в реабилитационном центре в месяц на лечение одного человека платят 500 тыс. тенге.

"Мы знаем случаи, вот буквально в прошлом году у нас был случай, когда приковывали к кровати, холодной водой обливали – мы не знаем, что это за методики, какими оттуда выйдут люди, насколько они будут психически здоровыми. Если от героиновой и опиумной зависимости можно держать человека и лечить на протяжении трех месяцев, то на лечение от синтетических потребуется больше года", – отметила Романовская.

Она предложила Минздраву разработать стандарты деятельности таких реабилитационных центров и протоколы лечения, которых будут придерживаться в том числе и частные клиники.

23 мая общественный деятель, член общественной палаты при мажилисе Амиржан Косанов предложил ввести радикальный метод борьбы с наркоманией среди молодежи. Он считает, что нужно проводить обязательный наркотест среди молодежи.

