На рынках города Семей прошли внеплановые проверки

По поручению прокуратуры города Семей на четырех рынках Абайской области проведены внеплановые проверки, сообщает Zakon.kz.

По сведениям Telegram-канала ABAI NEWS, все рынки Абайской области находятся на санитарном наблюдении областного департамента санитарно-эпидемиологического контроля.

"По результатам проверки четырех рынков области составлены электронные протоколы об административных правонарушениях за нарушение норм санитарно-эпидемиологических требований", – сказала заместитель руководителя областного ДСЭК Раушан Фатхуллина.

Накануне стало известно, что участковый пункт полиции № 12 "Запад", расположенный в подвальном помещении по ул. Ибраева, переедет на новое место.