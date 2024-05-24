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На рынках города Семей прошли внеплановые проверки

Продукты питания, ярмарка, рынок, базар, цены на продукты , фото - Новости Zakon.kz от 24.05.2024 05:55 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
По поручению прокуратуры города Семей на четырех рынках Абайской области проведены внеплановые проверки, сообщает Zakon.kz.

По сведениям Telegram-канала ABAI NEWS, все рынки Абайской области находятся на санитарном наблюдении областного департамента санитарно-эпидемиологического контроля.

"По результатам проверки четырех рынков области составлены электронные протоколы об административных правонарушениях за нарушение норм санитарно-эпидемиологических требований", – сказала заместитель руководителя областного ДСЭК Раушан Фатхуллина.

Накануне стало известно, что участковый пункт полиции № 12 "Запад", расположенный в подвальном помещении по ул. Ибраева, переедет на новое место.

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