Общество

Смерть роженицы в Жамбылской области: Минздрав начал внеплановую проверку

Больница, поликлиника, медицинское учреждение, медучреждение, врачи, доктора, прием у врача, фото - Новости Zakon.kz от 20.02.2026 18:29 Фото: akorda.kz
Министерство здравоохранения Казахстана инициировало внеплановую проверку по факту материнской смерти в Жамбылской области, передает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе ведомства 20 февраля 2026 года, департамент комитета медицинского и фармацевтического контроля министерства здравоохранения РК по Жамбылской области начал внеплановую проверку в отношении Жамбылского областного перинатального центра.

Поводом для разбирательства стал трагический случай смерти роженицы С. Н.

"В рамках проверки будет дана правовая оценка действиям медицинского персонала на всех этапах. По завершении контрольных мероприятий материалы проверки будут переданы в соответствующие органы для принятия процессуального решения", – сообщили в пресс-службе министерства.

В ведомстве подчеркнули приверженность принципам безопасности пациентов и заявили о нулевой терпимости к нарушениям медицинской этики. О результатах проверки общественность пообещали проинформировать дополнительно.

По информации телеканала КТК, родственники погибшей считают, что к трагедии могли привести действия медиков – как роддома, так и поликлиники, где, по их словам, беременную не поставили на учет.

Родные 30-летней Салтанат Нышанбай рассказали, что она скончалась после родов. Из медицинского учреждения родные забирали только ее новорожденного сына. Как утверждают близкие, мать ни разу не увидела малыша. Мальчик, которого назвали Ханторе, появился на свет недоношенным с помощью кесарева сечения. Пока новорожденного выхаживали неонатологи, сама женщина почти три недели находилась в тяжелом состоянии и боролась за жизнь.

"У нее был сепсис. Мы считаем, что инфекцию занесли в больнице. Это вовремя не обнаружили – выявили только в понедельник, когда пришел лечащий врач. Без нашего уведомления ей удалили матку, после чего она уже не встала. Три недели она боролась за жизнь и умерла мучительной смертью", – рассказала сестра погибшей Айнур Тогизова.

В клинике обвинения родственников не подтверждают, но и официальных опровержений не представили.

Семья Салтанат намерена добиваться всестороннего расследования и привлечения виновных к ответственности. Без матери остались двое детей – новорожденный сын и пятилетний ребенок.

Похожий инцидент был зафиксирован в марте 2025 года в Жамбылской области. Родственники погибшей роженицы потребовали проверить действия медицинского персонала. Женщина впала в кому в стенах роддома и потеряла ребенка, а спустя некоторое время скончалась сама.

Канат Болысбек
