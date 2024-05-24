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В Астане изменилось дорожное движение по проспекту Туран

Дороги, фото - Новости Zakon.kz от 24.05.2024 05:15 Фото: pixabay
Организация движения по проспекту Туран города Астаны временно изменена, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы столичного акимата, 24 – 25 мая будет закрыта вторая сторона пр. Туран на участке от ул. Хусейн бен Талал до пр. Улы Дала со стороны города в сторону аэропорта. При этом пересечения пр. Туран – ул. Хусейн бен Талал и пр. Туран – пр. Улы Дала будут открыты.

проспект Туран, фото - Новости Zakon.kz от 24.05.2024 05:15

Фото: пресс-служба акимата Астаны

"Просим жителей и гостей столицы с пониманием отнестись к проводимым работам и заранее планировать свой маршрут", – говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что по улице Сыганак изменят движение на месяц.

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