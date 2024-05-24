В Карагандинской области этим летом планируют отремонтировать 571 км автодорог

В Карагандинской области стартовал сезон дорожных ремонтов, за лето должны привести в порядок 571 км автодорог местной сети, сообщает Zakon.kz.

Дороги улучшают в городской и сельской местности. По информации Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог, в этом году в планах отремонтировать 178 км дорог областного значения, 281 км в городах и районах и 112 км по спецпроекту "Ауыл – Ел бесігі".

Продолжится капитальный ремонт автодороги Сарань – Шахтинск, средний ремонт участка Каркаралинск – Коянды, реконструкция участка дороги Жартас – Долинка. Возобновлена реконструкция участка автодороги Уштобе – Курылыс. Средние ремонты проведут на участках автодорог Сакен Сейфуллин – Успен – Агадырь, Аксу-Аюлы – Актогай, Актас – Сарань.

Фото gov.kz

В областном центре этим летом работами будет охвачено 128 км автомобильных дорог. В результате долю дорожного полотна в нормативном состоянии должны увеличить с 72 до 79%.

К примеру, дорогу по улицам Пичугина – Новоселов не ремонтировали много лет. В прошлом году начали ее капитальный ремонт, этой весной работы продолжили и должны завершить осенью. Полностью обновят почти 5 км дорожного полотна. Проект включает обустройство освещения, тротуаров, установку светофоров и дорожную разметку.

В прошлом году под этой дорогой сделали реконструкцию водопроводных и канализационных сетей. Это необходимо, чтобы не пришлось вскрывать новый асфальт из-за очередной коммунальной аварии.

Фото gov.kz

Новое основание будет трехслойным. Согласно проекту, уложат слой крупнозернистого асфальта, геосетку и щебеночно-мастичный асфальтобетон.

"Мы даже поменяли профиль дороги. Раньше он был двускатный, сейчас мы переделали в односкатный, чтобы уводить всю воду. Мы нашли здесь коллектор. Восстанавливаем все ливневки, которые находим. Технический надзор на объекте присутствует постоянно. Дорога будет приведена в соответствие всем стандартам и нормам. Мы даем 5 лет гарантии на свою работу". Директор подрядной компании Наталья Мальчушкина

На улице Букетова в Караганде, где активно идет жилое строительство, дорога была грунтовая. Сейчас строят новую асфальтную дорогу протяженностью 2,2 км. Проектом предусмотрено обустройство автобусных карманов, освещения, тротуаров и ливневой канализации, установка светофоров. Завершить работы должны в этом году.

Фото gov.kz

Заместитель акима Караганды Рустем Кожакапанов сообщил, что в этом году план ремонтных работ – 128 км: это два объекта строительства, два – капитальный ремонт, один – реконструкция, 127 участков среднего ремонта. По его словам, на повышении качества должно сказаться проведение ведомственной экспертизы, что позволило исключить демпинг. Кроме того, в дорожных ремонтах начали использовать модифицированный битум.

На объектах постоянно присутствует технический надзор. Контроль за качеством используемых материалов осуществляет лаборатория Национального центра качества дорожных активов.