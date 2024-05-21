Сколько казахстанских школьников претендуют на "Алтын белгі" в 2024 году

Министр просвещения Казахстана Гани Бейсембаев рассказал, сколько школьников претендуют в этом учебном году на знак "Алтын белгі", сообщает корреспондент Zakon.kz.

На заседании правительства 21 мая он сообщил, что текущий учебный год завершают 3,8 млн обучающихся.

"Из них обучаются в начальных классах – 374 тыс., в основной школе – 341 тыс. детей. И 186 тыс. детей являются выпускниками школ. Количество претендентов на знак "Алтын белгі" – 7704 человека", – сказал Гани Бейсембаев.

Ранее стало известно, что 24 мая во всех школах Казахстана для учащихся 1-10 классов пройдет единый классный час на тему "Білімім – Отаныма", где классные руководители совместно с учащимися подведут итоги прошедшего учебного года.

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Для 186 тыс. 11-классников последний звонок прозвенит 25 мая.