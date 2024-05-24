"До чего техника дошла": мошенники по-новому атакуют казахстанцев

Известная фраза "До чего техника дошла" из популярного мультфильма "Зима в Простоквашино" как никогда актуальна. Теперь злоумышленники за несколько секунд могут получить доступ к деньгам казахстанцев, используя видеозвонок, сообщает Zakon.kz.

Представители Министерства внутренних дел (МВД) бьют тревогу и сообщают о новом виде интернет-мошенничества.

Как оказалось, предприимчивые преступники делают видеозвонок, используя популярный мессенджер WhatsApp.

Аферистам, как говорится в публикации Stopfake.kz за 24 мая 2024 года, хватает лишь несколько секунд разговора, чтобы получить данные для оформления кредита на чужого человека.

Полицейские убедительно советует не отвечать на видеозвонки с неизвестных номеров.

"Мошенники могут позвонить посредством видеозвонка для того, чтобы скопировать себе изображение лица ответившего человека. Были случаи, когда аферисты звонили по видео, копировали изображение лица и проходили верификацию в мобильном банкинге. Не отвечайте на видеозвонки с незнакомых номеров, особенно иностранных". Пресс-служба МВД РК

Если вы все-таки ответили, сразу же оповещайте об этом сотрудников полиции по номеру 102.

22 мая в полиции предупредили, что в последнее время регистрируются факты, когда злоумышленники звонят или пишут в WhatsApp, представившись медицинскими работниками. Отмечается, что казахстанцам предлагают пройти диспансеризацию или флюорографию.