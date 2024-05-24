Назван размер самой большой пенсии в Казахстане

В Едином накопительном пенсионном фонде (ЕНПФ) сегодня, 24 мая 2024 года, рассказали, сколько получает самый богатый пенсионер Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Как отмечается, данные приведены по состоянию на 1 мая.

"Сумма средней ежемесячной выплаты по графику из ЕНПФ (в связи с достижением пенсионного возраста) составила 33 858 тенге, а максимальная сумма ежемесячной выплаты – 945 752 тенге". Пресс-служба ЕНПФ

В фонде напомнили, что за этот же период 2023 года средняя сумма ежемесячной выплаты по графику из ЕНПФ составила 32 090 тенге, а максимальная сумма ежемесячной выплаты – 742 692 тенге.

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Ранее в Минтруда Казахстана сообщили, что по состоянию на 1 мая 2024 года средний размер совокупной пенсии составил 132 399 тенге, в том числе размер солидарной пенсии – 89 729 тенге, базовой пенсии – 42 670 тенге.