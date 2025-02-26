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Общество

Назван размер самой большой пенсии в Казахстане

Пенсия, пенсионеры, пенсионер, пенсионный возраст, пенсионные накопления, пенсионные отчисления, пенсионный фонд, ЕНПФ, пенсионная система, накопительная пенсионная система, накопления, пенсионные выплаты, фото - Новости Zakon.kz от 26.02.2025 12:16 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
В Едином накопительном пенсионном фонде (ЕНПФ) 25 февраля 2025 года предоставили интересную информацию. Специалисты рассказали, сколько получает самый богатый пенсионер Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Как отмечается на сайте фонда, эти данные приведены по состоянию на 1 февраля.

Так, сумма средней ежемесячной выплаты из ЕНПФ в связи с достижением пенсионного возраста составила 35 523 тенге, а максимальная сумма ежемесячной выплаты – 993 040 тенге.

В ЕНПФ также уточнили, что общее количество пенсионных счетов на 1 февраля 2025 года составило более 17,24 млн единиц.

"Пенсионные активы казахстанцев на пенсионных счетах в ЕНПФ составили порядка 22,64 трлн тенге. За последние 12 месяцев пенсионные активы выросли на сумму свыше 4,52 трлн тенге (или 25%)".Пресс-служба ЕНПФ РК

Ранее в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты населения (МТСЗН) заявили, что с начала 2025 года из республиканского бюджета было выплачено пенсий на сумму 346 млрд тенге, из них на выплату базовой пенсии направлено 111,8 млрд тенге, солидарной пенсии – 234,2 млрд.

На 1 февраля 2025 года численность пенсионеров составляла 2 млн 445 тыс. человек.

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Уже 12 февраля 2025 года глава правления АО "ЕНПФ" Жанат Курманов рассказал, что пересмотр НДС повлечет рост инфляции. И, возможно, будут приняты меры по повышению пенсионных выплат из государственного бюджета.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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