В каких регионах Казахстана вновь ожидаются заморозки, рассказали синоптики

В 15 областях Казахстана на 16 мая объявлено штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

В центре Улытауской области сохраняется высокая пожарная опасность.

На севере, востоке Атырауской области ожидается гроза. На северо-западе области сохраняется высокая пожарная опасность.



Днем в районе Алкольских озер Жетысуской области ожидается ветер северо-западный, порывы 30 м/с и более. На западе, в центре, горных районах области ожидаются гроза, шквал. Ветер северо-западный, в северной половине области порывы 15-20, в районе Алакольских озер 23-28 м/с. На востоке области сохраняется высокая пожарная опасность. В Талдыкоргане днем ожидается гроза. Ветер северо-западный, при грозе порывы 15-20 м/с.

Ночью на севере Павлодарской области ожидаются заморозки -3.



На юге Актюбинской области сохраняется высокая пожарная опасность.



Ночью на западе, севере, днем на севере, востоке, юге Восточно-Казахстанской области ожидается временами сильный дождь, гроза, град, шквал. Ветер западный, северо-западный, на западе, севере, юге области 15-20, порывы 23 м/с. На юго-востоке области сохраняется высокая пожарная опасность.



На севере, востоке, юге Абайской области ожидаются гроза, град, шквал. Ветер северо-западный, северный, на севере, юге, в центре области 15-20, порывы 23 м/с. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность, в Уржарском районе сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Семее ожидается ветер северный, днем порывы 15-18 м/с.



Ночью на севере, востоке Акмолинской области ожидаются заморозки -2. В Кокшетау ночью на поверхности почвы ожидаются заморозки -2.



Ночью на севере, востоке Северо-Казахстанской области ожидаются заморозки -3. В Петропавловске ночью ожидаются заморозки -1-3.



Днем на западе, юге Мангистауской области ожидается гроза.



На западе, юге, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидаются гроза, шквал. Ветер юго-западный, при грозе порывы 15-20 м/с. В пустынных районах области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Шымкенте утром и днем ожидаются гроза, шквал. Ветер юго-западный, при грозе порывы 15-20 м/с. В Туркестане ночью ожидаются гроза, шквал. Ветер юго-западный, при грозе порывы 15-20 м/с.



Днем в горных районах Жамбылской области ожидается сильный дождь. На северо-востоке, юге, в горных районах области – гроза, град, шквал. Ветер северо-западный, ночью в горных районах области, днем на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с. В Таразе временами ожидаются гроза, град, шквал. Ветер северо-западный, при грозе порывы 15-20 м/с.



Ночью и утром на севере, востоке Костанайской области ожидается туман. Ветер северо-восточный, восточный, днем на юге области порывы 15-20 м/с. Ночью на севере, востоке области заморозки -2. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность.



На севере, юге, в центре Кызылординской области сохраняется высокая пожарная опасность.



На юге, в горных районах Алматинской области ожидаются временами сильный дождь, гроза, град, шквал. Утром и днем на севере области – пыльная буря. Ветер северо-западный, на севере, юге, в горных районах области порывы 17-22 м/с, днем временами 27 м/с. В Конаеве днем временами ожидается гроза, пыльная буря. Ветер северо-западный, днем порывы 17-22 м/с, вечером временами 27 м/с.

Ранее специалисты РГП "Казгидромет" рассказали корреспонденту Zakon.kz о погоде, которая ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте в ближайшие трое суток – с 16 по 18 мая 2024 года.