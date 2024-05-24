Прогноз на июнь: в четырех областях Казахстана ожидается засуха

В РГП "Казгидромет" 24 мая рассказали, в каких регионах Казахстана в июне ожидается засуха, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Директор Департамента агрометеорологического мониторинга и прогнозирования РГП "Казгидромет" Нонна Лоенко отметила, что июнь в этом году ожидается жарким. Средняя температура воздуха за месяц ожидается выше нормы на 1-2 градуса на большей части Казахстана. В то же время около нормы ожидается в Восточно-Казахстанской, Алматинской, Жетысуской, на большей части Туркестанской, Жамбылской, Абайской областях и на окраине, юго-востоке Карагандинской.

"Количество осадков в июне прогнозируется около многолетних значений на большей части республики, меньше нормы – в Атырауской, Мангистауской, на большей части Западно-Казахстанской, Кызылординской и на юго-западе Актюбинской области. Согласно предварительному расчету, с учетом накопленных майских осадков атмосферное увлажнение в июне 2024 года прогнозируется преимущественно близким к нормальному", – рассказала Нонна Лоенко.

По ее словам, атмосферная засуха в июне ожидается в:

Костанайской области в Амангельдинском и Джангельдинском районах;

Мангистауской области в Мангистауском и Каракиянском районах;

Западно-Казахстанской области в Казталовском районе;

Карагандинской области в Шетском районе.

Умеренная влажность в июне ожидается в Катон-Карагайском районе Восточно-Казахстанской области, в Успенском районе Павлодарской области.

Ранее синоптики озвучили прогноз погоды на лето, а также рассказали, в каких регионах Казахстана еще может выпасть снег.