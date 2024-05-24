Лента новостей
0
Қаз
#Народный юрист #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Прогноз на июнь: в четырех областях Казахстана ожидается засуха

Где в Казахстане ожидается засуха в июне, фото - Новости Zakon.kz от 24.05.2024 14:02 Фото: pexels
В РГП "Казгидромет" 24 мая рассказали, в каких регионах Казахстана в июне ожидается засуха, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Директор Департамента агрометеорологического мониторинга и прогнозирования РГП "Казгидромет" Нонна Лоенко отметила, что июнь в этом году ожидается жарким. Средняя температура воздуха за месяц ожидается выше нормы на 1-2 градуса на большей части Казахстана. В то же время около нормы ожидается в Восточно-Казахстанской, Алматинской, Жетысуской, на большей части Туркестанской, Жамбылской, Абайской областях и на окраине, юго-востоке Карагандинской.

"Количество осадков в июне прогнозируется около многолетних значений на большей части республики, меньше нормы – в Атырауской, Мангистауской, на большей части Западно-Казахстанской, Кызылординской и на юго-западе Актюбинской области. Согласно предварительному расчету, с учетом накопленных майских осадков атмосферное увлажнение в июне 2024 года прогнозируется преимущественно близким к нормальному", – рассказала Нонна Лоенко.

По ее словам, атмосферная засуха в июне ожидается в:

  • Костанайской области в Амангельдинском и Джангельдинском районах;
  • Мангистауской области в Мангистауском и Каракиянском районах;
  • Западно-Казахстанской области в Казталовском районе;
  • Карагандинской области в Шетском районе.

Умеренная влажность в июне ожидается в Катон-Карагайском районе Восточно-Казахстанской области, в Успенском районе Павлодарской области.

Ранее синоптики озвучили прогноз погоды на лето, а также рассказали, в каких регионах Казахстана еще может выпасть снег.

Читайте также

Открывается в Астане
В Астане открывается филиал независимой британской школы Ardingly
Земляне пропустят редкое космическое явление, которое происходит раз в 20 лет
Земляне пропустят редкое космическое явление: оно происходит раз в 20 лет
Оперштаб по ЧС Атырауской области разослал срочное сообщение
Оперштаб по ЧС Атырауской области разослал срочное сообщение
Тамила Языкова
Казгидромет Казахстан 2024 год Засуха Прогноз погоды
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Новый вид мошенничества набирает обороты в Казахстане: полиция сделала заявление
Новый вид мошенничества набирает обороты в Казахстане: полиция сделала заявление
Токаев вновь &quot;дарит&quot; надежду обманутым казахстанцам
Токаев вновь "дарит" надежду обманутым казахстанцам
Стали известны детали расследования крушения вертолета президента Ирана
Стали известны детали расследования крушения вертолета президента Ирана
Токаев: Мы построим мегаполис в стиле Сингапура
Токаев: Мы построим мегаполис в стиле Сингапура
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: