Прогноз на июнь: в четырех областях Казахстана ожидается засуха
Директор Департамента агрометеорологического мониторинга и прогнозирования РГП "Казгидромет" Нонна Лоенко отметила, что июнь в этом году ожидается жарким. Средняя температура воздуха за месяц ожидается выше нормы на 1-2 градуса на большей части Казахстана. В то же время около нормы ожидается в Восточно-Казахстанской, Алматинской, Жетысуской, на большей части Туркестанской, Жамбылской, Абайской областях и на окраине, юго-востоке Карагандинской.
"Количество осадков в июне прогнозируется около многолетних значений на большей части республики, меньше нормы – в Атырауской, Мангистауской, на большей части Западно-Казахстанской, Кызылординской и на юго-западе Актюбинской области. Согласно предварительному расчету, с учетом накопленных майских осадков атмосферное увлажнение в июне 2024 года прогнозируется преимущественно близким к нормальному", – рассказала Нонна Лоенко.
По ее словам, атмосферная засуха в июне ожидается в:
- Костанайской области в Амангельдинском и Джангельдинском районах;
- Мангистауской области в Мангистауском и Каракиянском районах;
- Западно-Казахстанской области в Казталовском районе;
- Карагандинской области в Шетском районе.
Умеренная влажность в июне ожидается в Катон-Карагайском районе Восточно-Казахстанской области, в Успенском районе Павлодарской области.
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