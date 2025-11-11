#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
525.28
607.85
6.47
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
525.28
607.85
6.47
Спорт

Лучшая фигуристка Казахстана рассказала о травме

Лучшая фигуристка Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 12.11.2025 04:59 Фото: Instagram/sofyasamodelkina
Казахстанская фигуристка Софья Самоделкина рассказала о восстановлении своего здоровья после травмы, сообщает Zakon.kz.

Как передает канал "Всем лутц", спортсменка, представляющая Казахстан, ранее заняла второе место на этапе Гран-при ISU в Японии.

"Сейчас я в Казахстане, мне надо решить некоторые проблемы с документами и разобраться с коленом после травмы. В планах МРТ, разные обследования и реабилитация. Я ведь травмировалась не на сложных прыжках, получилось очень обидно: была обычная тренировка, я уже все отпрыгала, чисто выехала тройной аксель, сделала два чистых проката своих программ – и на простейшем упражнении, на выкрюке вдруг вывернула колено. Прямо до хруста. Почти месяц ушел на восстановление, но перед турниром в Японии мы даже успели плотно поработать вместе с Ше-Линн (Бурн) над короткой программой. Очень хочется уже поскорее вернуться к тренировкам с Рафаэлем Владимировичем, нам столько всего надо сделать", – поделилась Самоделкина.

Ранее сообщалось, что Самоделкина поднялась в мировом рейтинге и раскрыла ближайшие планы.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
Фигуристка Элизабет Турсынбаева впервые прокомментировала переход Софьи Самоделкиной
08:44, 05 января 2025
Фигуристка Элизабет Турсынбаева впервые прокомментировала переход Софьи Самоделкиной
Сборную Казахстана по фигурному катанию пополнила бывшая российская фигуристка
08:55, 10 августа 2024
Сборную Казахстана по фигурному катанию пополнила бывшая российская фигуристка
Фигуристка Самоделкина сделала заявление
07:11, 06 декабря 2024
Фигуристка Самоделкина сделала заявление
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: