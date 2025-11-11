Лучшая фигуристка Казахстана рассказала о травме

Казахстанская фигуристка Софья Самоделкина рассказала о восстановлении своего здоровья после травмы, сообщает Zakon.kz.

Как передает канал "Всем лутц", спортсменка, представляющая Казахстан, ранее заняла второе место на этапе Гран-при ISU в Японии.

"Сейчас я в Казахстане, мне надо решить некоторые проблемы с документами и разобраться с коленом после травмы. В планах МРТ, разные обследования и реабилитация. Я ведь травмировалась не на сложных прыжках, получилось очень обидно: была обычная тренировка, я уже все отпрыгала, чисто выехала тройной аксель, сделала два чистых проката своих программ – и на простейшем упражнении, на выкрюке вдруг вывернула колено. Прямо до хруста. Почти месяц ушел на восстановление, но перед турниром в Японии мы даже успели плотно поработать вместе с Ше-Линн (Бурн) над короткой программой. Очень хочется уже поскорее вернуться к тренировкам с Рафаэлем Владимировичем, нам столько всего надо сделать", – поделилась Самоделкина.

