Казахстанцы получают сообщения от имени Алихана Смаилова

Фото: ВАП РК

Мошенники совершенствуют схемы обмана и уже не в первый раз используют имена высокопоставленных лиц. Теперь казахстанцы получают сообщения якобы от председателя Высшей аудиторской палаты (ВАП) Алихана Смаилова, сообщает Zakon.kz.

Подобную рассылку прокомментировали 24 мая в пресс-службе ВАП. "В мессенджере WhatsApp распространяется фейковая рассылка якобы от имени председателя Высшей аудиторской палаты Алихана Смаилова. Пресс-служба ВАП РК сообщает, что данные действия совершаются интернет-мошенниками с подложных номеров. Призываем граждан не вступать в коммуникацию с данными лицами и не переходить по ссылкам на сомнительные веб-ресурсы", – говорится в заявлении. Фото: ВАП РК Ранее стало известно, что мошенники пишут казахстанцам от имени акима Шымкента Габита Сыздыкбекова. На своей странице в Instagram он 24 мая по этому поводу сделал заявление. Подробнее можно прочитать тут. Читайте также Аким Шымкента стал очередной "жертвой" мошенников

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