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События

Глава государства принял Алихана Смаилова и дал ряд поручений

президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, фото - Новости Zakon.kz от 17.07.2025 12:01 Фото: akorda.kz
17 июля 2025 года Касым-Жомарт Токаев принял председателя Высшей аудиторской палаты (ВАП) Алихана Смаилова, сообщает Zakon.kz.

По информации Акорды, Смаилов доложил президенту, что за первое полугодие 2025 года проведено 12 государственных аудитов с охватом 20 трлн тенге – в 7,1 раза больше, чем за аналогичный период 2024 года.

"Как сообщил Алихан Смаилов, аудиторские мероприятия были проведены в таких ключевых сферах, как среднее образование, лекарственное обеспечение, цифровое развитие, электроэнергетика и спорт высших достижений. Правительству и объектам аудита направлено более 60 рекомендаций и 450 пунктов предписаний. Материалы по 20 фактам переданы в правоохранительные органы", – сказано в сообщении.

Президент также был проинформирован о законодательных инициативах, реализованных по предложению ВАП. Так, палата получила полномочия на проведение проверок внебюджетных фондов.

"Во исполнение поручения главы государства переформатирована работа Комиссии по мониторингу средств Нацфонда, что позволит повысить прозрачность и усилить контроль за их расходованием", – отметили в Акорде.

В числе других важных инициатив: усиление ответственности теплоснабжающих предприятий и их первых руководителей за срывы в подготовке к отопительному сезону, а также расширение госконтроля за розничными ценами на товарный газ для всех субъектов рынка.

Касым-Жомарт Токаев поручил продолжить поэтапное развитие системы государственного аудита, акцентируя внимание на ее эффективности и прозрачности.

Президент отметил важность внедрения современных цифровых технологий, которые позволят усилить контроль за расходованием государственных средств. Также была подчеркнута необходимость сокращения нецелевых расходов и обеспечения максимальной отдачи от использования национальных ресурсов.

16 июля Токаев принял специального представителя президента по Афганистану Еркина Тукумова и отметил его особую роль. 

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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