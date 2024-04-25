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Казахстанцы получают странные сообщения от имени министра просвещения

Казахстанцы получают странные сообщения от имени министра просвещения, фото - Новости Zakon.kz от 25.04.2024 10:49 Фото: primeminister.kz
Мошенники совершенствуют схемы обмана и уже не в первый раз используют имена высокопоставленных лиц. Теперь казахстанцы получают сообщения якобы от министра просвещения Гани Бейсембаева, сообщает Zakon.kz.

Специалисты Stopfake.kz уже неоднократно заявляли, что аккаунты фальшивые, и настоятельно просят не вступать в разговор с преступниками и переходить по предложенным ссылкам.

Казахстанцы получают странные сообщения от имени министра просвещения, фото - Новости Zakon.kz от 25.04.2024 10:49

Фото: Stopfake.kz

Подобную рассылку прокомментировали в пресс-службе Министерства просвещения. Там также заявили, что доверять этим сообщениям не стоит.

"В WhatsApp и Telegram рассылаются разного рода сообщения якобы от министра просвещения. Это фейк! Информация рассылается интернет-мошенниками. К сожалению, мошеннические схемы совершенствуются, и с ними может столкнуться любой из нас. Поэтому обращаемся к вам с просьбой проявлять бдительность, быть осторожными в личной переписке и телефонных звонках. Просьба не доверять недостоверной рассылке, не перечислять средства и не переходить по сомнительным ссылкам".Пресс-служба Министерства просвещения РК

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11 апреля 2024 года стало известно, что в Казнете рассылают фейковые сообщения Олжаса Бектенова. С подобным столкнулся и аким Туркестанской области Дархан Сатыбалды. А 12 апреля мошенники добрались до акима Алматинской области.

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