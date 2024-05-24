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Законодательство РК

В каких городах РК ожидаются неблагоприятные метеоусловия 25 мая

В каких городах РК ожидаются неблагоприятные метеоусловия 25 мая, фото - Новости Zakon.kz от 25.05.2024 02:20 Фото: Zakon.kz
В РГП "Казгидромет" сообщили, что 25 мая в Казахстане неблагоприятные метеоусловия загрязнения воздуха не ожидаются, передает Zakon.kz.

Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

Ранее сообщалось, что в Астане, Алматы и Шымкенте, а также 16 областях страны на ближайшие три дня объявили штормовое предупреждение из-за резкого изменения погоды.

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