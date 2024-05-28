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Законодательство РК

В каких городах РК ожидаются неблагоприятные метеоусловия 29 мая

В каких городах РК ожидаются неблагоприятные метеоусловия 29 мая, фото - Новости Zakon.kz от 29.05.2024 02:20 Фото: pixabay
В РГП "Казгидромет" сообщили о неблагоприятных метеоусловиях загрязнения воздуха, которые ожидаются в среду, 29 мая, в Алматы, Актобе, Шымкент, ночью в Атырау, сообщает Zakon.kz.

Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

Ранее в Астане и в 15 регионах РК синоптики объявили штормовое предупреждение из-за заморозков.

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