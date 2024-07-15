Повышенный уровень загрязнения воздуха ожидается в Атырау 16 июля

Неблагоприятные метеоусловия прогнозируют во вторник 16 июля в одном только городе Казахстана и это Атырау, сообщает Zakon.kz.

По данным синоптиков, метеоусловия здесь будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере.

Неблагоприятные метеоусловия представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

Ранее сообщалось, что сильный ветер с пыльной бурей и дожди накроют Казахстан 16 июля.