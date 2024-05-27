Замглавы полиции Алматы "разрешил" несовершеннолетнему сесть за руль

На днях в Алматы стражи порядка остановили внедорожник, за рулем которого находился несовершеннолетний. Парень решил отмазаться именем заместителя главного полицейского города. В пресс-службе полиции Алматы рассказали Zakon.kz детали инцидента.

Видео с участием полицейских и молодого "водителя" появилось в Сети. На опубликованных кадрах парень сначала заявил, что разрешение сесть за руль ему выдал заместитель начальника ДП Алматы Ержан Узабаев. Затем отказался от своих слов, добавив, что неправильно выразился.



Также он отметил, что дома никого не было. Поэтому он просто "взял машину и уехал".

После продолжительных вопросов он все-таки повторил имя и фамилию замглавы городской полиции.

Ролик размещен в одной из групп в Facebook под названием "Обо всем в РК, в том числе и о медицине".

На запрос корреспондента Zakon.kz в пресс-службе полиции Алматы 27 мая 2024 года заявили, что по данному факту проводится служебная проверка.

"Вместе с тем информируем, водитель привлечен к административной ответственности за отсутствие права управления транспортным средством и полиса об обязательном страховании". Пресс-служба Департамента полиции Алматы

В заключение сказано, что машина водворена на специализированную штрафную стоянку.

Ранее в Министерстве внутренних дел рассказали о героическом поступке полицейских. Инцидент, который мог закончиться трагически, произошел в ночь на 24 мая. Стражи порядка, которые сопровождали два микроавтобуса с детьми, направлявшимися домой после отдыха в летних лагерях, сумели предотвратить столкновение с фурой.