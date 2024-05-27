Казахстанцам подсказали, где можно спрятаться от дождей

Синоптики РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды по стране на 28, 29 и 30 мая 2024 года. Специалисты подчеркивают, что тепло и без осадков будет только на западе, сообщает Zakon.kz.

Согласно прогнозу, погоду практически на всей территории Казахстана будут формировать очередной циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы.



"Осадки в ближайшие три дня прекратятся только на западе Казахстана. Здесь же будет постепенно теплеть". Пресс-служба РГП "Казгидромет"

На остальной территории дождливая погода сохраняется. Так, по данным метеорологов, 28 мая на севере и востоке страны пройдут сильные дожди, которые в ночные часы могут перейти в мокрый снег.

Да и по температурам существенного повышения не ожидается.

"28 мая на западе, севере и в центре, 29-30 мая на востоке Казахстана в ночные часы ожидаются заморозки до 3 градусов". Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Ранее синоптики предоставили неутешительный прогноз. Они заявили, что 27 мая по стране пройдут ливни, град и снег.