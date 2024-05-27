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Казахстанцам подсказали, где можно спрятаться от дождей

Казахстанцам подсказали, где можно спрятаться от дождей, фото - Новости Zakon.kz от 27.05.2024 11:42 Фото: pixabay
Синоптики РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды по стране на 28, 29 и 30 мая 2024 года. Специалисты подчеркивают, что тепло и без осадков будет только на западе, сообщает Zakon.kz.

Согласно прогнозу, погоду практически на всей территории Казахстана будут формировать очередной циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы.

"Осадки в ближайшие три дня прекратятся только на западе Казахстана. Здесь же будет постепенно теплеть".Пресс-служба РГП "Казгидромет"

На остальной территории дождливая погода сохраняется. Так, по данным метеорологов, 28 мая на севере и востоке страны пройдут сильные дожди, которые в ночные часы могут перейти в мокрый снег.

Да и по температурам существенного повышения не ожидается.

"28 мая на западе, севере и в центре, 29-30 мая на востоке Казахстана в ночные часы ожидаются заморозки до 3 градусов".Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Ранее синоптики предоставили неутешительный прогноз. Они заявили, что 27 мая по стране пройдут ливни, град и снег.

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Казгидромет Погода Казахстан 2024 год Прогноз погоды
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