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На юг Казахстана надвигается похолодание

На юге Казахстана прогнозируют похолодание, фото - Новости Zakon.kz от 27.03.2024 11:59 Фото: Zakon.kz
Синоптики РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды по Казахстану на 28-30 марта 2024 года. По данным специалистов, на юг страны придут похолодание и дожди, сообщает Zakon.kz.

Метеорологи подчеркивают, что в ближайшие дни погоду Казахстана будет формировать обширный циклон из районов Екатеринбурга.

"Быстро перемещаясь через территорию страны, он принесет с собой осадки, а в горных районах ожидается переход дождя в мокрый снег. И если северные регионы еще не успели насладиться теплыми весенними днями, то жители южных областей почувствуют значительное понижение температуры воздуха уже к 30 марта".Пресс-служба РГП "Казгидромет"

В продолжении отмечено:

"Циклон также принесет с собой усиление ветра на большей части страны, а на севере ожидается гололед".

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Какой будет погода в Казахстане 27 марта, можно прочитать по ссылке.

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