На юг Казахстана надвигается похолодание

Фото: Zakon.kz

Синоптики РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды по Казахстану на 28-30 марта 2024 года. По данным специалистов, на юг страны придут похолодание и дожди, сообщает Zakon.kz.

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