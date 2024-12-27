#Крушение самолета в Актау
#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+3°
$
515.25
535.91
5.18
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Крушение самолета в Актау
#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+3°
$
515.25
535.91
5.18
События

На севере метель, на юге дождь: погода в Казахстане в последние дни 2024 года

Снег, снегопад, зима, холод, мороз, заморозки, зима в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 27.12.2024 12:55 Фото: Zakon.kz
Синоптики "Казгидромета" предоставили прогноз погоды по стране на 28-30 декабря 2024 года, сообщает Zakon.kz.

В эти дни ожидается неустойчивый характер погоды.

"В ближайшие двое суток северные и восточные регионы все еще будут под влиянием ложбины северо-западного циклона, с которым ожидаются снег и метель. Лишь 28 декабря с отрогом очередного антициклона на севере страны погода прояснится", – рассказали синоптики.

С приближением циклона из районов Средиземного моря на западе, с 27 декабря на юге, затем и на юго-востоке Казахстана также будет неустойчивая погода, пройдут осадки (дождь, снег) и гололед. По республике ожидается туман, на севере страны – усиление ветра.

На большей части республики установилась температура выше своих климатических показателей, однако в северных регионах ожидается небольшое понижение температуры воздуха: ночью до 7-15, днем до 5-10 мороза. На остальной территории страны значительных изменений в температурном фоне не ожидается.

О том, какая погода ждет жителей Астаны, Алматы и Шымкента в предновогодние выходные, читайте здесь.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Поделиться новостью
Читайте также
Попались: на юге Казахстана снежного барса с котятами сняли на видео
События
15:39, Сегодня
Попались: на юге Казахстана снежного барса с котятами сняли на видео
В Актау из Бразилии прибыли представители Embraer
События
15:26, Сегодня
В Актау из Бразилии прибыли представители Embraer
Аэропорт Алматы поделился важной новостью для вылетающих и провожающих
События
15:21, Сегодня
Аэропорт Алматы поделился важной новостью для вылетающих и провожающих
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: